Lucerito Mijares sufre accidente y se presenta en el teatro con la pierna fracturada

Luego de varios meses de trabajo arduo y constante preparación para debutar en el teatro musical con la obra “El Mago, The Wiz”, Lucero Mijares tuvo un accidente que puso en riesgo el estreno de dicha puesta en escena pues la hija de Lucero y de Manuel Mijares se fracturó la pierna.

Pese a que todo apuntaba a que la obra podría posponerse, la realidad es que Lucero Mijares jamás desistió de la idea de hacerlo pues como bien lo dijo ella “el show debe continuar”, por lo que la joven actriz se presentó con todo y yeso en la función, al término de ésta platicó brevemente con los medios de comunicación a quienes les contó qué fue lo que le sucedió.

En la plática con los medios de comunicación, Lucero Mijares fue cuestionada sobre el accidente que sufrió antes de debutar en la puesta en escena a lo que la joven aseguró que todo ocurrió tan solo 10 minutos antes de que el público disfrutara la función.

Para Lucero Mijares su accidente ocurrió de manera “boba”, pues se tropezó en las escaleras que están en el mismo teatro en donde se presenta y fue ahí en donde escuchó como se quebró algo.

“Fue bastante bobo, en este caso fue un tropiezo, iba en las escaleras, aquí en el teatro, la función empezaba a las 5 y a las 4:50 me caí, se me resbaló el pie, se me fue de lado, escuche un ‘crack’, y dije: ‘ya valió’”, dijo Lucero Mijares