Geraldine Bazán reacciona al retiro de su ex, Gabriel Soto, esto dijo de su enfermedad. "todo saldrá muy bien"

Hace unas horas los seguidores del mundo de las telenovelas quedaron en completo shock después de que el galán de televisión, Gabriel Soto revelara que pondrá una pausa a su carrera debido a un fuerte problema de salud que le impide realizar sus actividades de trabajo.

Fue hace unas horas cuando el protagonista de "Vencer la culpa", "Sortilegio" y "Cita a ciegas" se sinceró con sus millones de fans para decir que tendrá un breve retiro de la industria tras ser diagnosticado con una enfermedad que podría ocasionarle verdaderos problemas de movilidad.

¿Qué le dijo Geraldine Bazán a Gabriel Soto?

Tras el sorpresivo anuncio, Garaldine Bazán, exesposa de Gabriel Soto, concedió una breve entrevista con los medios de comunicación para hablar sobre la salud del actor de televisión. Sus declaraciones fueron transmitidas por el programa de espectáculos "De Primera Mano".

La actriz no se guardó nada. Foto: Especial

En sus breves declaraciones, la actriz de cine y televisión confesó que el estado de salud de su ex, Gabriel Soto, es un tema privado, por lo que prefiere no opinar sobre ello. Argumentó que no le gusta entrar en detalles y más si está relacionado con el papá de sus dos hijas.

"La verdad es que esos temas se tratan en privado. Saben que no hablo para nada de esos temas y no me gusta entrar en detalles", contó.

Finalmente, Geraldine Bazán aseguró que Gabriel Soto se pondrá muy bien de salud, pues es un hombre bastante sano.

"Todo saldrá muy bien. Va estar muy bien, es un hombre muy sano", sentenció.

¿Qué enfermedad tiene Gabriel Soto?

Fue hace unos días cuando Gabriel Soto, uno de los actores más famosos en México, conmovió a todos sus seguidores al confesar que presentó un fuerte problema de salud que le impide seguir con sus actividades como galán de telenovelas.

A sus 48 años, el actual novio de la actriz Irina Baeva dijo que le fueron diagnosticadas hernias cervicales, las cuales en caso de que se compliquen podrían provocarle fuertes problemas de movilidad. Por ello prefirió comenzar con un tratamiento preventivo.

El actor está en el ojo del huracán. Foto: Especial

SIGUE LEYENDO

Gabriel Soto: esta es la terrible enfermedad que obliga al galán a alejarse la actuación