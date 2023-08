Sofía Vergara: los 5 bikinis que la confirman como la soltera más bella de Instagram

Durante las últimas semanas el nombre de Sofía Vergara ha encabezado de forma recurrente las listas de tendencias en plataformas digitales debido a que se dio a conocer que regresó a la soltería luego de siete años de matrimonio con el también actor Joe Manganiello, de quien todavía se encuentra en proceso de divorcio y por ello, en esta ocasión te contaremos todo lo que se sabe acerca de esta mediática ruptura que sacudió a toda la industria del espectáculo, además también te mostraremos 5 fotos de la también conductora y modelo en bikini que confirman que volvió a ser la soltera más bella de todo Instagram.

La noticia de la separación de Sofía Vergara y Joe Manganiello se dio a conocer el pasado 17 de julio cuando la pareja emitió un comunicado a través del portal de espectáculos llamado Page Six, en el que simplemente anunciaron que tomaron en conjunto la decisión de separarse luego de un matrimonio de poco más de siete años y solo se limitaron a pedir respeto ante el complicado y doloroso momento en el que se encontraban atravesando.

Sofía Vergara sigue conservando la envidiable figura con la que se dio a concocer hace más de dos décadas. Foto: IG: sofiavergara

Debido a que la ahora expareja no emitió ningún detalle sobre su separación, comenzaron a surgir distintas teorías en las que se aseguraba que pudieron haber varios detonantes para que la pareja tomara la decisión de romper su compromiso, algunas de las que más repercusión han tenido es que la actriz de “Modern Family” se habría negado a tener un hijo con el también actor, también se dijo que el histrión le habría sido infiel a la expresentadora de “Fuera de Serie” y otra teoría apunta a que la también modelo no apoyaba a la estrella de “Magic Mike” en su proceso de recuperación en el alcoholismo, por lo que habría decidido pedir el divorcio.

Sofía Vergara itensificó su actividad en redes sociales tras su divorcio. Foto: IG: sofiavergara

Hasta el momento, ninguna de estas teorías ha sido comprobada por los involucrados, quien siguen firmes en su posición de no hablar del tema, por lo que se cree que deberá pasar un largo tiempo antes de que puedan hablar del tema, asimismo, se ha especulado que su proceso de divorcio podría ser sumamente sencillo pues al no haber hijos durante su matrimonio cada uno tomaría lo que le pertenece para no tener una intensa disputa legal como ha ocurrido con otras celebridades.

Sofía Vergara posee una de las siluetas más envidiables de la farándula. Foto: IG: sofiavergara

Luego de haber anunciado su divorcio, Sofía Vergara tomó unas vacaciones en Italia y en su regreso a California se ha refugiado en el ejercicio y con sus amigas, además incrementó su actividad en plataformas digitales, donde ha compartido distintos aspectos de su día a día.

Sofía Vergara sigue siendo considerada como una de las mujeres más bellas de la farándula. Foto: IG: sofiavergara

Actualmente, Sofía Vergara tiene 51 años de edad y hasta donde se sabe, por ahora no se encuentra activa en algún proyecto en televisión o en el cine, sin embargo, ha logrado mantenerse vigente gracias a su intensa actividad en plataformas digitales, donde acumula más de 31 millones de seguidores.

Sofia Vergara es todo un fenómeno en plataformas digitales. Foto: IG: sofiavergara

