Desde el camastro, Sofía Vergara se roba todos los reflectores al posar en traje de baño neón

Las tendencias de verano aún no llegan a su fin y menos si se trata de los looks máss chic y modernos con los cuales lucirse desde la playa o la alberca y mientras una larga lista de famosas demuestran que la juventud eterna sólo se consigue luciendo microbikinis, Sofía Vergara sorprendió al derrochar glamur en un icónico traje de baño que la ayuda a lucir extra elegante. ¿La novedad?, que la famosa se olvidó de los colores neutros para en su lugar llevar un llamativo color neón con el que conquistó la red.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la bella actriz compartió una nueva sesión de fotos para la que posó desde el camastro para demostrar que después de los 50 años siempre se puede cautivar con un traje de baño que además de hacerla resaltar con un estilo muy juvenil, no se pelea con las tendencias elegantes y que la coronan como la reina del "old money". Por si fuera poco, también demostró que la fiebre de Barbie no ha llegado a su fin y que el rosa seguirá siendo el gran protagonista de la moda.

Así presumió su belleza. (Foto: IG @sofiavergara)

Sofía Vergara revienta las tendencias del verano 2023 con un bañador rosa neón

Para disfrutar de un fin de semana de descanso Sofía Vergara rompió con las tendencias del verano con un cautivador bañador ajustado a la figura y que además ayuda a resaltar las curvas naturales. Se trata de un traje de baño con escote strapless en forma de corazón, la dupla más chic y femenina que se puede llevar después de los 50 años. Asimismo, llama la atención un drapeado en el torso con el que la silueta en forma de reloj de arena se marca aún más.

De acuerdo con Sofía Vergara, además de llevar todo lo anterior hay que apostar por un tiro alto con el que se consiga un efecto de piernas kilométricas y así volverlas en las grandes protagonistas, un truco con el cual cualquiera puede lucir más alta. Entre los detalles que no se deben de descuidar de esta lección de moda de la famosa también destaca un pareo estampado con el cual contrarrestar lo llamativo del rosa neón.

Un truco para conseguir lo anterior también es apostar por un estampado geométrico y en colores neutros para así agregar un estilo boho chic al look playero, sin robarle protagonismo al toque de juventud del traje de baño neón. Como era de esperarse, las fotos de Sofía Vergara desde el camastro causaron revuelo en la red y sus fans la llenaron de halagos, una prueba más de que su combinación es la más chic del momento.