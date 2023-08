Kendall Jenner rompe el internet al posar sólo con unas botas y un bolso: FOTOS

Kendall Jenner, de 27 años, es una reconocida personalidad de la televisión que se dio a conocer por su participación en el reality show "Keeping Up with the Kardashians", en el que apareció junto a su familia desde temprana edad; sin embargo, lo que realmente la catapultó a la fama y la convirtió en una influencia en el mundo de la moda es su exitosa carrera como modelo.

Desde temprana edad mostró aprecio por la influencia que le heredaron en el mundo de la moda, pero a medida que creció, su enfoque en el universo de las pasarelas y modelaje frente a las cámaras se hizo más evidente, por lo que en el año 2014, comenzó a desfilar en las pasarelas de las principales semanas de la moda.

Kendall Jenner es miembro de la familia Kardashian. Foto: Archivo

A lo largo de los años, Kendall ha desfilado para algunas de las marcas más prestigiosas del mundo, incluyendo Chanel, Givenchy, Balmain y más, esto gracias a su apariencia distintiva, que combina elegancia con un toque de rebeldía, le ha permitido destacar y ganar el reconocimiento de diseñadores y público por igual.

Kendall Jenner conquista con sesión fotográfica para la revista Stella McCartney

Ahora es precisamente debido a su belleza, estilo y porte que recientemente la miembro de las Kardashians se ha posicionado dentro de lo más viral debido a una impactante sesión fotográfica que acaba de publicar, en la que podemos verla posando como nunca antes.



Kendall Jenner posee uno de los físicos más envidiables de la farándula. Foto: IG: kendalljenner

Fue para la marca Stella McCartney que la socialité y actual novia de Bad Bunny decidió posar y así fusionar su amor por la moda con su pasión por el mundo ecuestre, esto debido a que posó montada sobre un caballo, esto para la lente del fotógrafo londinense Harley Weir.

Dicha sesión fotográfica en donde Jenner aparece sin ropa y mostrando unas distintivas botas y bolso de la marca en Camargue Salt Flats, una región del sur de Francia que es famosa en el mundo por los ponis de Camarga, es decir, estos hermosos caballos blancos.

¿Cuáles han sido las parejas de Kendall Jenner?

Es de mencionar que Kendall, quien ha sido novia de Harry Styles, Devin Booker y ahora de Bad Bunny también ha incursionado en la moda fuera de las pasarelas, lanzando líneas de ropa y accesorios. Su enfoque en la autenticidad y la individualidad ha resonado con muchas personas, y su impacto en las tendencias y la cultura de la moda es innegable.

Kendall Jenner se llevó cientos de halagos por su arrolaldora belleza. Foto: IG: kendalljenner

