Hotel VIP: Mariana Ávila tiene una fuerte pelea en vivo con Gomita, la acusa de traición

La noche del martes 22 de agosto, los seguidores del reality show "Hotel VIP" fueron testigos del encontronazo que protagonizaron en plena televisión en vivo la actriz, Mariana Ávila y la famosa creadora de contenido, Gomita, quien fue acusada por traición.

Resulta que en la transmisión del día de ayer se celebró la primera eliminación del programa de Televisa, donde Mariana Ávila perdió ante Fernando Sagreeb, por lo que fue invitada para hablar sobre su experiencia dentro del "Hotel VIP". Fue en ese momento en donde se presentó la pelea.

En plena transmisión en vivo del "Hotel VIP", Mariana Ávila explotó contra Gomita y Martha Figueroa para acusarlas de traición durante las votaciones. Las otras dos participantes del reality show estaban presentes e inmediatamente hicieron cara de asombro.

Tras observar una de sus pláticas dentro del reality show, la actriz aseguró que Gomita hizo una muy buena estrategia a pesar de que eso le costó su amistad. Aseguró que ella es una persona leal no como la reconocida creadora de contenido.

Después de escuchar las declaraciones de Mariana Ávila, Gomita dijo que ella también se considera una persona leal, pero a su equipo. Para no seguir con la polémica, la influencer confesó que no le tenían que creer nada de lo que dijera pues todo forma parte de un juego.

"Yo también (es leal) a mi equipo no al tuyo. Yo les he dicho que no me crean", sentenció.