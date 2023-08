V de BTS revela quién fue su mayor inspiración para “Layover” y sorprende al ARMY

El artista surcoreano Kim Taehyung, mejor conocido como V de BTS, recientemente habló sobre su nuevo material discográfico llamado "Layover" y sorprendió a sus seguidores, conocidos como ARMY, al revelar quién fue su mayor inspiración al momento de crear las canciones, pues muchos no podían creer que un grupo de chicas estuvo involucrado en eso.

En una entrevista para la revista W Korea, el cantante de K-Pop mencionó que para su nuevo disco decidió mostrar un lado que sus fans no conocían, pues es la primera vez que hace música sin sus compañeros de BTS. De hecho, dijo que trabajó con géneros totalmente distintos a los que estaba acostumbrado. "Quería mostrar un lado diferente de mi música en comparación con mis trabajos anteriores y colaborar parecía la mejor manera de lograrlo", detalló.

¿Quién inspiró el nuevo disco de V de BTS?

De acuerdo con V de BTS, su mayor inspiración para "Layover" fue la agrupación de K-Pop F(x), la cual estaba integrada por: Amber, Sulli, Victoria, Krystal y Luna. Según mencionó, el segundo disco de la girlband conocido como "Pink Tape", el cual se lanzó en 2013, fue la mayor influencia para su material solista, por lo que buscó inmediatamente a la productora Min Hee Jin, quien también ha trabajado con NewJeans.

"El álbum 'Pink Tape' de F(x) fue una gran inspiración, me acerqué a ella a la productora musical en el momento en que lo recordé. Nuestras discusiones colaborativas fueron productivas, abarcaron cada detalle, y todo el proceso fue perfecto. Aportó sinceridad y experiencia a la mesa. Ella tiene una presencia tan cálida", agregó Taehyung.

"Layover" llega a las plataformas en septiembre

V de BTS es el último miembro en hacer su debut como solista, por lo que el ARMY, nombre de su fandom, se encuentra muy emocionado de escuchar su material. El disco, será lanzado el siguiente 8 de septiembre en todas las plataformas y contará con cinco canciones en total.

Hasta el momento se han estrenado "Rainy Days" y "Love Me Again", pero se espera que las siguientes canciones también sean un éxito, aunque Tae no ha querido revelar muchos detalles. "En 'Layover' fusioné mis puntos fuertes con mis pasiones. Soy insuperable en este tipo de estado emocional, pero en cuanto a los detalles más finos... bueno, déjame mantenerlos en secreto", comentó para W Korea.

