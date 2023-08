Alejandra Ley, una madre de la comunidad LGBT+

Alejandra Ley es una actriz mexicana de cine y televisión y activista en marchas a favor de la comunidad LGBT+ de la cual forma parte, además en entrevistas ha mencionado que cuando le rebeló a su madre que le gustaban las mujeres ella tenía 15 años de edad y en todo momento recibió su apoyo. Actualmente se define como una mujer pansexual.

“Mis relaciones primordialmente son con mujeres, me engancho mucho más sentimental y románticamente con una mujer, pero no es que los hombres no me gusten, no más que no les entiendo, no conecto con un hombre, no me he podido enamorar de un hombre” confesó

Ale Ley, actriz, cantante y activista de los derechos LGBTT+

“La Ley” nunca ha ocultado su orientación sexual, sin embargo en el año 2006 sorprendió a todos al anunciar que se encontraba embarazada de 7 meses de su hija, Maria Fernanda, el impacto fue mayor cuando se supo que quedó embarazada de su mejor amigo César Ramos por accidente en una noche de copas. Alejandra tomó la decisión de ser madre soltera, sin embargo el padre de la niña decidió comenzar a tener más contacto con ella cuando tenía 4 años de edad. Actualmente su hija tiene 17 años.

Cesar Ramos junto a su hija

"Yo nunca le he exigido nada, pues yo quise hacerme cargo sola, pero aún así mi hija tiene dos mamás y un papá, somos como una familia rara, pero mi niña está rodeada de mucho amor".

Fue difícil pero interesante vivir la pubertad



La actriz ha confesado que cuando llegó a esta importante etapa de cambios con su hija fue un momento difícil, pero bonito, pues ambas comenzaron a construir una relación diferente y se hicieron más cercanas. Además Ale dijo que al ser parte de su crecimiento, ella prefería disfrutar cada instante. Y en diversas entrevistas ha expresado sus deseos por convertirse en la mejor madre, aunque también confiesa ser algo explosiva, por lo que intenta que esa faceta no domine en las charlas y regaños con su hija.

Ale Ley desea ser una gran madre

La actriz ha sufrido homofobia

Alejandra mencionó que en el año 2020 tuve que cambiarse de vivienda debido a que la mayoría de sus vecinos eran homofóbicos, incluso declaró que le llegaban a decir varias cosas y que le rayaban el coche a su tío, quien también es homosexual. Afortunadamente la actriz pudo llegar a un nuevo hogar donde la mayoría de sus vecinos son músicos, con quienes ha colaborado y logrado entablar una gran amistad.

Actualmente la actriz se encuentra plenamente enamorada de la cantante Luna Mondragón, a quien conoció en un concierto y actualmente llevan cerca de 1 año de relación.



“Es una mujer que me da mucha paz, me hace sentir muy tranquila, me apoya mucho. Es muy talentosa, me fascina cómo canta, su música también. La admiro tanto y estoy muy enamorada”.