Luis Miguel habría sido hospitalizado antes de su concierto en Chile

Luis Miguel encendió las alarmas después de que se reportara que tuvo que ser hospitalizado antes de que diera su primer concierto en Chile. Los medios locales dieron a conocer que "El Sol de México" tuvo que ser atendido debido a un malestar, sin embargo, el cantante no habló al respecto y por el contrario continuó con su presentación como la tenía programada, terminando así con las especulaciones sobre su estado de salud.

El intérprete de "La incondicional" sigue con su gira "Luis Miguel Tour 2023" en América Latina, por lo que después de cerrar la serie de presentaciones que tuvo en Argentina, ahora se encuentra en Chile para dar 10 conciertos. No obstante, según medios locales, el artista, de 53 años, tuvo que recibir atención médica tras presentar una gripa, condición que afectaría su desempeño en el escenario y que lo podría obligar a poner una pausa en sus shows.

El cantante se encuentra en Chile, la segunda parada de su Tour Foto: Archivo

¿Cuál es el estado de salud de Luis Miguel?

De acuerdo a la periodista chilena, Cecilia Gutiérrez, el pasado 19 de agosto Luis Miguel habría sido llevado por su equipo al área de urgencias de un reconocido hospital en el país debido a que presentó una infección viral. “El cantante habría asistido a urgencias a una clínica del sector oriente porque se encontraría con un cuadro gripal”, indicó la comunicadora en su cuenta de Instagram, por lo que la información preocupó a sus miles de fanáticos que lo esperaban para sus conciertos.

En tanto, horas más tarde la misma Gutiérrez indicó que el cantante de "Tengo todo excepto a ti" se encontraba estable y que su estado de salud no afectaría la programación de sus shows en dicha nación. “El Sol está bien. Por si acaso es un estado febril, pero no significa que cancele sus conciertos, son los cambios de temperatura”, mencionó en su plataforma de Meta, sin embargo, el equipo del artista no desmintió, ni confirmó las aseveraciones de la periodista.

Luis Miguel tuvo un cuadro de gripa IG @ceci.guitierrez

Luis Miguel se presenta con éxito en Chile tras su reporte de salud

En tanto, la noche de este 21 de agosto Luis Miguel salió al escenario de Movistar Arena de Santiago de Chile. Después de que se reportara que el cantante había estado delicado de salud y que su voz estaba un poco ronca en los anteriores conciertos, el intérprete de "Por debajo de la mesa" dio su primer show de los 10 que hará durante su estancia en el país Sudamericano, el cual es la segunda parada de su tour por todo el continente.

Como ya lo había hecho anteriormente, "Luismi" deleitó a sus fanáticos con sus mejores éxitos, su potente voz y sus particulares bailes. En redes sociales, muchos de los asistentes calificaron el concierto como un gran show y se mostraron satisfechos con el desempeño del artista. En tanto, el tema del supuesto doble sigue dando de qué hablar, no obstante, esta versión poco a poco va quedando en el olvido, ya que sus admiradores están seguros de que es el auténtico Luis Miguel.