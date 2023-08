VIDEO: Cristian Castro aparece en concierto de Luis Miguel, ¿adiós a la rivalidad?

El último concierto de Luis Miguel en Argentina dio mucho de qué hablar, no sólo porque cerró en el primer país en el que presentó su más reciente gira, sino porque apareció Cristian Castro, quien había sido catalogado como uno de sus rivales en la música y en el amor. El cantante de "Azul" fue captado en video disfrutando del show que estaba dando "El Sol de México", por lo que ese pequeño clip se está haciendo tendencia en redes sociales como TikTok, Instagram y Twitter.

Cristian Castro canta con Luis Miguel desde la primera fila

Este viernes 18 de agosto, el intérprete de "La incondicional" dio su último espectáculo en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, la cual fue el destino que eligió para iniciar su gira. A pesar de que dio un gran show, lo que realmente fue noticia fue la presencia del hijo de Verónica Castro, quien reside en el país Sudamericano desde hace algunos años, y que al parecer pagó una entrada para ver al artista, de 53 años, en primera fila.

Un asistente al concierto capturó el momento en el que se puede ver a Cristian Castro cantando y bailando desde su asiento el tema "Suave". El intérprete conocido como "El Gallito Feliz" iba vestido con un traje negro que complementó con unos guantes y luciendo su particular estilo de cabello, pues tiene un rubio en la parte de arriba de la melena mientras que en los costados está su pelo castaño natural, look que dejó claro que se trataba del cantante mexicano.

Como era de esperarse las imágenes dieron mucho de qué hablar, pues el video se hizo viral y fue muy comentado por los fans de ambos artistas. "Que maravilla que un gran cantante admire y reconozca el talento de un colega", "Nunca creí que llegaria a ver esto", "Cristian ama demasiado con mucho a Luis Miguel" y "Dos genios en el mismo lugar", son algunos de los mensajes que se pueden leer en plataformas como Twitter.

Luis Miguel terminó sus shows en Argentina IG @luismiguel

¿Por qué Luis Miguel y Cristian Castro estaban peleados?

Luis Miguel y Cristian Castro fueron los artistas más populares de los años 80 y 90, pues ambos conquistaron al público en América Latina con su música, de hecho en la serie de Netflix, "El Sol de México" hizo referencia al cantante de "Azul" con el personaje de Cris Valdés. Sin embargo, su rivalidad no surgió por demostrar quién era el número uno, sino porque ambos se enamoraron de la misma mujer.

El propio hijo de Manuel "El Loco" Valdés contó en una entrevista que la enemistad con "Luismi" surgió después de que ambos se enamorara de Daisy Fuentes. La modelo era novia de Castro, no obstante, el intérprete de "Culpable o no" la comenzó a cortejar. “Bueno, ¡me quitó a la chica, viejo! Ese es el problema. Está enojado porque él me la quitó, yo se la dejé entonces se enojó”, mencionó el cantante, quien después señaló que admira a su compañero de profesión.