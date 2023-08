Brilló como conductora en el programa Hoy, ahora sufre por no tener para comer: "me acostumbré a las sobras"

Vielka Valenzuela, una de las colaboradoras más destacadas del "programa Hoy", se colocó en el ojo del huracán después de explotar durante las grabaciones de la primera temporada del "Hotel VIP", dejando en completo shock a todos los seguidores del reality y a sus compañeros.

Fue en la reciente transmisión del programa en donde la famosa no pudo contener sus lágrimas por no alcanzar comida durante uno de sus desayunos. Inmediatamente se lo hizo saber a sus compañeros, quienes argumentaron que estaba exagerando la situación.

Durante el estreno del "Hotel VIP", el equipo de Vielka Valenzuela perdió una de las pruebas que los obligó a formar parte del staff que atiende a los famosos, sin embargo, el buen desempeño que demostraron el día de ayer les permitió compartir el desayuno todos juntos.

Después de servir y cumplir con los gustos de los famosos, Vielka Valenzuela se dirigió a la mesa para desayunar, pero se llevó una gran sorpresa al descubrir que ya no había huevo. En ese momento expresó su inconformidad por la falta de empatía que tuvieron sus compañeros.

"Ya me acostumbré a comer sobras. Es muy ching#$ que no nos dejen cosas. No nos pueden dejar ni comer huevo", les reclamó.