Alberto Guerra rompe el silencio y habla sobre su supuesta infidelidad a Zuria Vega con Paulina Dávila durante un concierto de Karol G | VIDEO

Hace unos días se hizo viral un video en el que se aprecia a Alberto Guerra muy cerca de Paulina Dávila lo cual dio origen a una serie de comentarios malintencionados que aseguraban que el matrimonio de Zuria Vega estaba enfrentando una crisis, algo que provocó mucho hate hacia la presunta tercera en discordia.

Hasta el momento ninguna de las partes involucradas se había pronunciado al respecto hasta que, aprovechando una gala, reporteros como Edgar Castillo decidieron encarar al yerno de Gonzalo Vega, esto con el objetivo de que finalmente rompiera el silencio y aclarara si era cierto que estaba a punto de abandonar a la madre de sus hijos, con quien mantiene un matrimonio desde el año 2014.

En un encuentro con los reporteros de espectáculos, Alberto Guerra fue cuestionado acerca de si eran ciertas las especulaciones en torno a su divorcio de Zuria Vega, ante lo cual, el actor no reaccionó de una manera particularmente sorprendida, ya que aseguró que en la farándula este tipo de chismes siempre terminan por surgir y que lo importante es que tanto él como su mujer sepan cuál es la realidad.

"No me entero (de los rumores), me entero aquí cuando vengo aquí y hablo con ustedes, ahorita me acaban de enseñar una nota dónde ya nos estaban divorciando, (y digo:) 'ah mira'. Eso sí te puedo decir que una de las claves del éxito como pareja dentro de este negocio es no dudar, nosotros sabemos qué es lo que pasa dentro de nuestras cuatro paredes, no sale de ningún lado, nada de lo que salga de algún lado tiene una veracidad porque nadie vive en la casa, a menos que mis hijos comiencen a dar nota", aclaró Alberto Guerra sobre los rumores de su supuesto romance con Paulina Dávila.