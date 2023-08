A más de un año de su truene con Nodal, Belinda confirma estar soltera y sin compromisos

A tan solo unos días de haber celebrado su cumpleaños número 34, Belinda confirmó seguir soltera, esto a poco más de un ao de haber terminado su relación sentimental y compromiso matrimonial con el cantante Christian Nodal quien está a tan solo unos meses de convertirse en padre junto con su actual pareja Cazzu.

Y es que, mucho se había rumoreado que Belinda podría estar de romance con un guapo y joven empresario, sin embargo, es la propia cantante quien ha pedido explícitamente que no se divulguen rumores acerca de su estado civil.

Hace algunos días, el periodista Gabriel Cuevas divulgó que la intérprete de temas como “Sapito”, “Luz sin gravedad”, entre otras estaba muy consentida estos días por su supuesto novio quien según éste le habría regalado un lujoso automóvil.

Luego de dar esta información, Flor Rubio se tomó unos minutos en el programa Venga La Alegría, para revelar que la cantante y actriz se comunicó con Cuevas para aclarar la información.

“Belinda le escribe a Gabriel y le dice: ‘por favor desmientan esa información, no me regalaron un coche, no me dieron ningún regalo caro y yo estoy soltera, sin compromisos, acompañada solamente de mi familia y mis mejores amigos disfrutando de este parque de diversiones como cada año”, contó Flor Rubio en el matutino del Ajusco