Adele sufrió depresión post parto: “Sentía que no lo hacía bien, que había tomado la peor decisión de mi vida”

Adele es una de las cantantes más famosas a nivel mundial, sus éxitos la han posicionado como una de las artistas femeninas con más premios Grammys ganados, pero no todo ha sido miel sobre hojuelas para la británica, confiesa que pasó momentos difíciles después de dar a luz.

Adele recibió a su primer y único hijo Angelo en 2012, desde entonces su vida cambió por completo, pues en una entrevista otorgada en 2016 a un medio declaró que sintió que perdió su libertad, y ahora tenía que priorizar su vida por alguien más.

Adele y su hijo hace algunos años. Foto: ?L Hong To Rtai

La cantante compartió que también sufrió depresión post parto, incluso dijo que antes de convertirse en madre ya se había tratado psicológicamente, pues es una persona que fácilmente puede caer en depresión, por lo que ya tenía conocimiento que eso podía ocurrirle.

Soy propensa a la depresión, puedo entrar y salir de ella con bastante facilidad, comenzó al morir mi abuelo, cuando yo tenía unos 10 años, aunque nunca he tenido pensamientos suicidas.

Este es el motivo por el cual ha asistido a terapia, sin embargo, una vez que tuvo a su hijo Angelo, volvió a sufrir de depresión, incluso sintió que al embarazarse había tomado la peor decisión de su vida.

Realmente tuve una depresión posparto muy grave después de tener a mi hijo, y me dejó terriblemente asustada... Mi conocimiento del posparto es que no quieres estar con tu hijo; te preocupa que le hagas daño a tu hijo, te preocupa pensar que quizá no estás haciendo un buen trabajo…