Graban a doble de Luis Miguel en pleno concierto, aseguran que es "el plan B" | VIDEO

¿Luis Miguel tiene en primera fila a un doble que lo supla? Esto fue lo que captó una fan IG: @luismiguel

La gira de Luis Miguel ha provocado mucha controversia en redes sociales, no sólo por el hecho de que algunos de sus fans aseguran que esta será muy pesada para el intérprete, por lo cual, existe la posibilidad de que no cumpla con todas las presentaciones pactadas, sino porque hay fuertes rumores de que "El Sol de México" murió hace años y que quien está haciendo sus conciertos no es más que un doble.

Esto no tiene fundamentos, pero en vista del rotundo cambio físico del intérprete de "La Bikina", hay muchos internautas que han tomado esta teoría como cierta, desconociendo así al cantante que este 2023 comenzó con una gira luego de mantenerse años inactivo en el mundo de la música. Pero lo que más llamó la atención de los usuarios de plataformas digitales fue el hecho de que recientemente, una joven captó al que parecería ser un "extra" de Luis Miguel.

Captan a doble de Luis Miguel en pleno concierto

Fue durante su más reciente presentación el Movistar Arena de Buenos Aires que una fanática, identificada en TikTok como Verónica Crespo, compartió una serie de videos en los que se puede apreciar que Luis Miguel aún canta en vivo y da todo de sí en cada una de sus melodías. Aunque sin duda lo que más llamó la atención fue un fan que estaba caracterizado como "El Sol de México".

Pues, en primera fila, un hombre que compartía varios rasgos con Luis Miguel yacía esperando a que el cantante hiciera su primera aparición en el escenario, algo que no pasó desapercibido por la internauta, quien optó por tomarle un video añadiendo la leyenda "el plan B", esto haciendo referencia a que, si se presentaba cualquier percance, el fan fácilmente podría reemplazar a su ídolo.

Así lucía el "doble" de Luis Miguel durante su concierto / TikTok: @veritocrespo

Y aunque en realidad esto fue una coincidencia, dio pie a que muchos usuarios de redes sociales reforzaran su teoría de que actualmente Luis Miguel tiene más de un doble, algo que le permitiría al cantante generar ingresos sin la necesidad de fatigarse con todo lo que implica una gira musical.

Pero también hubo quienes jugaron con la situación plasmada en el audiovisual haciendo comentarios picantes tales como: "El verdadero Luis Miguel viendo que todo salga bien", "Basado en mi situación económica para ese Luis Miguel si me alcanza" y "Fue Carlos Baute al show de Luis Miguel".

SIGUE LEYENDO SOBRE LAS POLÉMICAS DE LUIS MIGUEL:

Cristian Castro cae rendido ante Luis Miguel, así disfrutó en primera fila de su concierto en Argentina | VIDEO

En juvenil traje de baño, Michelle Salas impone estilo y se llevó todas las miradas