En minifalda tableada, Tábata Jalil reinventa el estilo de colegiala y enamora a sus fans

Tábata Jalil es una de las famosas mexicanas más queridas por el público, pues su carisma inigualable la ha lanzado directo a la fama y desde su aparición en programas como "Venga La Alegría", la bella conductora deja en claro que su personalidad no es la única que la pone en la mira de todos, ya que sus acertadas lecciones de moda siempre dan mucho de qué hablar, especialmente si se habla de la temporada de calor.

En más de una ocasión, la famosa ha dejado en claro que los outfits frescos son sus preferidos y la mejor parte es que siempre le permiten lucir los resultados del gym con unas piernas fuertes y torneadas que siempre quedan a la vista gracias a las prendas cortas que lleva para coronarse como toda una fashionista. En su última aparición en redes sociales volvió a demostrar su pasión por la moda, esta vez renovando el estilo de colegiala.

Siempre presume el mejor estilo. (Foto: IG @tabatajaliloficial)

Tábata Jalil se luce en minifalda tableada y le llueven halagos

A través de su cuenta oficial de Instagram, la conductora compartió una nueva foto con la que acaparó todos los reflectores y demostró por qué es considerada como una de las mujeres más trendy dentro del mundo de la farándula. Para la ocasión, apostó por una minifalda tableada en color amarillo pastel, el ideal para lucirse en las últimas semanas, pero también para adelantarse a la época otoñal y sus colores cálidos.

El diseño de la prenda destaca por un largo a medio muslo y con las tablas medianas para mantener la elegancia sin sacrificar el toque juvenil; asimismo, un tiro alto se convirtió en la apuesta perfecta de la actriz de 44 años para marcar una cintura pequeña y así favorecerse de pies a cabeza. Cabe destacar que lo anterior combinado con una caída en "A" son la dupla magnífica para alargar la figura y crear un efecto de piernas kilométricas.

Para combinar esta prenda que es la pieza clave del estilo de colegiala que lleva semanas como el preferido de las amantes de la moda, Tábata Jalil se olvidó de combinaciones clásicas como hoddies, tops o blusas holgadas; en su lugar, la conductora demostró que un body entallado y en fucsia es ideal para no desprenderse del Barbiecore a lo largo del otoño. ¿Seguirías su cátedra de estilo?

Este es el look con el que acaparó todas las miradas. (Foto: IG @tabatajaliloficial)

Entre otros de los detalles del look de la famosa, dejó en claro que siempre hay que apostar por un toque muy juvenil y para ello no basta el tono encendido del fucsia, sino con un diseño asimétrico de una sola manga. Esta opción también resulta ideal para adaptarse a las necesidades de la temporada y es que un brazo al descubierto se puede conseguir un look fresco, pero abrigado si el clima lo amerita.

Al igual que con otras demostraciones de moda, los fans de Tábata Jalil la llenaron de halagos con comentarios resaltando su belleza, aunque lo que más despertó interés entre sus seguidores es que también lanzó un poderoso mensaje al agregar a su foto: Love yourself, es decir, ámate a ti mismo.