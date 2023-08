La ex de Luis Miguel voló la tendencia con juvenil traje de baño ideal para mujeres mayores de 40 años

Luis Miguel está en su mejor momento gracias a los increíbles shows que se encuentra realizando en la Argentina producto de una gira mundial que se vino con todo. Sin embargo, quien da la nota hoy es una de sus últimas ex parejas ya que cuenta con un cuerpazo y lo muestra sin nada de vergüenza en las redes sociales.

Mercedes Villador es una modelo y nutricionista argentina de 42 años que, actualmente, vive en México y estuvo conviviendo en pareja con el “Sol de México en Estados Unidos. Hoy en día la modelo es noticia por un supuesto romance con Roberto Palazuelos y porque muestra su figura desde la playa.

Mercedes Villador. Fuente: Instagram @mercedesvillador1

En bikini verde, Mercedes Villador cautiva a todos en Instagram

La ex de Luis Miguel se encuentra en el ojo de la tormenta porque todo indica que tiene una romance con "El Diamante Negro". En unas imágenes que subió a sus historias de Instagram, se le puede ver modelando un entallado vestido rojo con escote pronunciado y sin mangas. Asimismo, aparece en diferentes fotos con Palazuelos, personalidad que le dio un paseo por un auto deportivo, así como en un jet privado.

De todas formas, Mercedes Villador no se preocupa por el que dirán y sigue disfrutando unos días increíbles en la paya y es ahí donde se deja ver con bikini verde que es el color de la temporada. En un carrusel que posteo en la red social de la camarita, se puede ver que a sus 42 años mantiene un cuerpazo muy envidiable.

Mercedes Villador. Fuente: Instagram @mercedesvillador1

No hay dudas que la ex de Luis Miguel nos regala unas grandes imágenes cada vez que hace un posteo. No solo deja claro que es una especialista en la moda y por eso sus look son bien seleccionados sino además, empezamos a entender porque Roberto Palazuelos ha puesto los ojos en esta argentina.

