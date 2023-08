Desde Yuri y Paulina Rubio hasta Ninel Conde, estos fueron los romances secretos de Luis Miguel

Luis Miguel es conocido por ser uno de los solteros más codiciados de México y América Latina, pues a pesar de que ha salido con diferentes mujeres, pocas veces ha formalizado su relación. Sin embargo, recientemente algunas de las que formaron parte de sus romances rompieron el silencio y hablaron un poco del cantante, como fue el caso de Yuri, Paulina Rubio, Paty Manterola y hasta Ninel Conde, destapando algunas de sus relaciones fugaces.

Estas famosas salieron con Luis Miguel

Este jueves 17 de agosto se estrenó el primer capítulo de los "Secretos de las Indomables", un reality show en el que participan Patricia Manterola, Amara “La Negra”, Ninel Conde, Alicia Machado, Zuleyka Rivera y Yuri. En este episodio las celebridades compartieron una lujosa cena en la que hablaron de diferentes temas, incluido de Luis Miguel, pues es un artista que salió con varias de ellas.

La cantante de "Con el apagón" relató una anécdota de hace varios años cuando se realizaron los Premios Eres. Yuri recordó que después de la gala se hizo una fiesta, en las que ella asistió junto a Paulina Rubio, mientras que Paty Manterola acompañó al intérprete de "La incondicional". La jarocha destacó que "La Chica Dorada" quería entrometerse en el romance entre la integrante de Garibaldi y "El Sol de México", objetivo que logró, pues en un momento que se separaron, la ex Timbiriche no se alejó del artista.

Fue en ese momento que otras de las que estaban sentadas en la mesa también revelaron que tuvieron algo que ver con el cantante de "La chica del bikini azul". Cuando Yuri preguntó "¿Tú le dirías que no (a Luis Miguel)?", Ninel Conde se quedó callada por unos segundos dejando sorprendidas a sus demás compañeras, y después dio a conocer que rechazó a "Luismi". "Mana, yo le dije que no", sentenció la actriz, quien en su testimonial declaró "¿Qué ustedes creen que el 'Bombón no le puede decir que no a alguien, así sea 'El Sol'? Ya se que 'el sol sale para todos', pero el bombón se derrite".

La modelo asegura que solo fue amiga de Luis Miguel Foto: Especial

Posteriormente, Alicia Machado indicó que "hay un momento que (los romances) se vuelven valor curricular", por lo que acaparó la atención de las demás famosas, ya que es bien sabido que Luis Miguel tuvo una relación fugaz con la ex Miss Universo tiempo después de que ganó el certamen. "Salimos como 6 meses, pero éramos como amiguitos", indicó la modelo y actriz, quien relató que el intérprete de "Culpable o no" fue el que la buscó para cortejarla.

Por su parte, Yuri dejó ver que tuvo más que una amistad con el cantante, pues preguntó "Entonces aquí a habemos varias que conocimos "Al Sol", haciendo una voz pícara, por lo que Machado le contestó "Todos somos hermanas de leche amiga", desatando las risas entre las famosas que destaparon que el artista en su juventud tuvo un interés romántico por algunas de ellas, sin embargo, sus noviazgos no prosperaron.