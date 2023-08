LE SSERAFIM conquista Corea con "Flame Rises", su primera gira de conciertos

LE SSERAFIM inició con su primera gira "Flame Rises", en la ciudad de Seúl, las idols llenaron dos fechas en el Jamsil Indoor Stadium de Corea. Con poco más de dos horas de duración, el girlgroup se presentó ante sus FEARNOT con un repertorio de sus tres álbumes.

El grupo de HYBE y Source Music se ha convertido en uno de los más escuchados y favoritos del momento, pues en cada comeback logran posicionarse en el top 10 de Melon, una de las plataformas más importantes del K-Pop. Con tan solo un año de debut, se han convertido en todo un fenómeno gracias a sus diversos éxitos.

El Flame Rises se transmitió online totalmente en vivo desde Seúl, reuniendo a miles de fans de todas partes del mundo para ver a LE SSERAFIM en su primera gira.

FLAME RISES, LO MEJOR DEL TOUR DE LE SSERAFIM

La gira de LE SSERAFIM dio un recorrido por sus tres álbumes: Feaerless, Antifragile y Unforgiven y cuyo concepto trató de reflejar su ambición por ser las mejores y hacerse fuertes ante las dificultades. A lo largo del concierto, los fans pudieron disfrutar de un repertorio de 17 canciones con lo mejor de sus éxitos.

Cortesía: Source Music

A través de los diferentes segmentos del concierto, LE SSERAFIM mostró coreografías impecables y llenas de energía que emocionaron a más de uno en el recinto y en la transmisión en linea. Además, Huh Yunjin sorprendió a sus fans con una canción inédita titulada "Blessing in disquise".

Cortesía: Source Music

El tour de LE SSERAFIM dará un recorrido por Asia, aunque se espera que revelen fechas en Latinoamérica, Europa y América del Norte. El grupo dio muestra de su energía y presencia en el escenario a lo largo del fin de semana, evocando diferentes conceptos y estilos a través de sus vestuarios, bailes y VCR musicales.

Cortesía: Source Music

El inicio de la noche fue con "FEARLESS", su canción debut, pero la sorpresa llegó con la interpretación de We Got So Much Love, una canción inédita del grupo. Su popularidad quedará demostrada con las seis fechas próximas que tendrán en las principales ciudades de Japón próximamente.