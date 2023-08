Lyn May sacude Instagram con impactante foto inédita de su juventud ¡en microbikini!

Liliana Mendiola Mayanés, quien es mejor conocida por su nombre artístico de Lyn May, acaparó los reflectores en redes sociales durante las últimas horas debido a que sorprendió a sus fans con una foto inédita de su juventud, en la cual, apareció presumiendo su estilizada figura con un impactante microbikini que no dejaba mucho a la imaginación, por lo que, como era de esperarse, la afamada vedette de 70 años de edad se llevó cientos de halagos de parte de sus fans y hasta de otras celebridades de la farándula.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde Lyn May realizó la publicación en cuestión, la cual, tuvo como fin demostrar por qué durante su juventud era considerada como una de las mujeres más atractivas de toda la farándula, además, de paso también aprovechó para dejar en evidencia que, tal como lo ha sugerido en más de una ocasión, fue la primera en imponer la moda de los microbikinis entre las celebridades de la industria del espectáculo.

Esta es la foto inédita con la que Lyn May acaparó las miradas. Foto: IG: lyn_may_

“Les dejo una foto de los años 80… Llevo puesto un bikini y accesorios para danzas tahitianas” fue el texto que escribió Lyn May para acompañar una fotografía en la que apareció posando desde un jardín usando un microbikini cuyo color no se apreciaba bien pues la postal era a blanco y negro, no obstante, las bragas que estaba utilizando eran sumamente diminutas y solo se sostenían con un par de delgadas tiras, además, el bra que estaba usando estaba decorado con distintos elementos colgantes, así como un par de cintas que tenía colocadas sobre sus brazos.

Otros aspectos que sorprendieron de la foto de Lyn May fueron la impactante figura que lucía, en especial su diminuta cintura, además, la belleza de su rostro resultó más que sorprendente pues hasta ese momento todavía no se sometía a ninguna cirugía estética, las cuales, como bien se sabe, a la larga le deformaron el rostro por malas praxis.

Lyn May se lleva cientos de halagos

Como era de esperarse, la fotografía inédita de Lyn May causó un gran furor en plataformas digitales y en pocos minutos la impactante postal logró acumular miles de likes, además, la caja de comentarios se llenó con cientos de halagos realizados por sus fans y hasta por otras celebridades de la farándula.

Así luce actualmente Lyn May. Foto: IG: lyn_may_

“¿Será que Lyn tuvo el mejor cuerpo del mundo?”, “Estaba perfecta, pero solemos ser inconformes”, “Hace más de 40 años impuso tendencia antes de Jennifer López, Kim Kardashian o Thalía, fuiste referente de la belleza femenina, con tus curvas naturales y exótica belleza”, “Ahora todas quieren el cuerpo que tuvo Lyn May, impusiste tendencia”, “Envidia de mujer y aún tiene cuerpazo”, “Bella por siempre” y “Tremenda diosa desde ayer y para siempre” fueron tan solo algunos de los elogios que se llevó Lyn May, quien se tomó el tiempo de agradecer los comentarios que recibió.