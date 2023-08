La cruda miniserie de Netflix que habla sobre una fuerte crisis por uso de drogas, la más vista hoy

Las opciones que existen dentro de las plataformas de streaming resultan ser sumamente amplias, las cuales pueden sorprender muchísimo a los miles de espectadores en el mundo; en Netflix no es la excepción, por lo que constantemente buscan nuevo contenido para satisfacer gustos de chicos y grandes, y durante el mes de agosto te traemos una recomendación ideal para disfrutar con tus seres queridos o bien, tú solo.

Se trata de la miniserie de Netflix que lleva por título “Medicina letal”, la cual con tan sólo seis episodios de una hora aproximadamente cada uno de ellos, logra envolver al espectador sobre una crisis que sucedió en la vida real en Estados Unidos; tuvo estreno el pasado 10 de agosto y hoy ya tomó posición dentro del top 10 de lo más visto en México hoy.

¿De qué trata “Medicina letal”?

“Medicina letal”, muestra lo que sucede en la actualidad en Estados Unidos respecto a la industria farmacéutica, sus consumidores y las fuertes consecuencias que han traído consigo; nos presenta diversos temas polémicos que afectan a todas las clases sociales y edades en Estados Unidos.

Refiere específicamente al consumo de medicamentos que generan adicción, dependencia y una fuente de ingresos sumamente grande para los bolsillos de algunos pocos en Estados Unidos; esto traer problemas sociales y de salud para aquellas personas que caen en este tipo de vicios.

"Esta miniserie explora, desde la ficción, algunos de los orígenes y consecuencias de la crisis de los opioides en Estados Unidos y destaca las historias de los fabricantes, las víctimas y los investigadores cuyas vidas se vieron irremediablemente afectadas tras la invención del OxyContin", reza la sinopsis oficial.

Esta cinta se encuentra entre lo más visto hoy. FOTO: Netflix

Basada en un intenso libro y artículo

Cabe destacar que la serie está basada en el libro Pain Killer: An Empire of Deceit and the Origin of America’s Opioid Epidemic de Barry Meier y en el artículo publicado por The New Yorker: “The Family That Built an Empire of Pain” de Radden Keefe, donde se aborda sobre las consecuencias y el efecto que tienen los opioides en el país y sus habitantes, así como la forma en la que se extiende en otras partes del mundo.

Fue creada por Micah Fitzerman-Blue y Noah Harpster, y contó con las actuaciones de personalidades como Matthew Broderick, Taylor Kitsch, Uzo Aduba, West Duchovny, Dina Shihabi, John Rothman, Jack Mulhern y Ron Lea.

Basada en un libro y artículo. FOTO: Netflix

Ficha técnica

Título original: Medicina letal

Año: 2023

Duración: 6 episodios

País: Estados Unidos

Dirección: Peter Berg

Guion: Peter Berg, Micah Fitzerman-Blue y Noah Harpster

Reparto: Matthew Broderick, Taylor Kitsch, Uzo Aduba, West Duchovny, Dina Shihabi, John Rothman, Jack Mulhern y Ron Lea

Distribución: Netflix

Género: drama, basada en libros

