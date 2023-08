El cine de terror inundará la Ciudad de México con el Festival Macabro

"Sacudiendo" los restos de la pandemia, llega la vigésima segunda edición de Macabro para mostrar el cine de terror contemporáneo que este año usa el género para denunciar cuestiones sociales, sobre todo en los cortos mexicanos.

“Queremos quitarnos esta trama que traíamos cargando de la pandemia, porque fue muy pesado y volcó en películas bastante densas, aunque tenemos una que habla de la post pandemia, pero ya es menor, ahora regresamos a celebrar el terror y la vida”, dijo Edna Campos, directora del festival.

Esta edición será inaugurada con la película Give me an A, una antología de terror, comedia ácida y ciencia ficción producida en respuesta a la revocación de la histórica decisión Roe vs. Wade. Creada por un equipo de cineastas mujeres para hablar de los derechos reproductivos de las mujeres y la importancia de la autonomía corporal.

Pero la línea de usar el cine de género como denuncia social se aprecia más en los cortometrajes mexicanos con títulos como Desaparecida, de Fabián Archondo & Valeria López Mancheva o Descenso, de Alejandro Aguirre Tanus.

“Los miedos están ahí y justo va por ese lado el terror, creo que el tema de la denuncia social es algo que se tiene que ver desde el género. Tenemos varios largometrajes que tratan cuestiones sociales y creo que es positivo… Donde más se marca esto es en el cine iberoamericano”, agregó Campos.

Esta edición se realizará del 15 al 27 de agosto del 2022 en formato híbrido en sedes virtuales y físicas, con la temática de Carnaval Pagano, inspirada en los grandes filmes del horror folk ?como The Wicker Man, los cultos, las celebraciones iniciáticas, los rituales oscuros y las máscaras, sobre éstas últimas, habrá una charla para ver su evolución en este nicho, impartida por Casandra Vicario.

