"Belinda, desbloqueame de Twitter": la cantante interrumpe su concierto para leer cartel de un fan

El joven aseguró en redes sociales que la intérprete del 'Sapito' todavía no lo desbloquea. IG: belindapop / yosoyjuansergio

Durante las últimas horas el nombre de Belinda ha encabezado las listas de tendencias en distintas plataformas digitales y esto se debe a que se hizo viral un video en el que se muestra el momento en el que la cantante interrumpió uno de sus conciertos para leer una pancarta llevada por uno de sus fans, quien le pedía que lo desbloqueara del Twitter, lo cual, provocó una divertida reacción en la cantante.

Este video fue difundido a través del perfil de TikTok de un joven llamado Juan Sergio, quien señaló en la edición 2022 del Machaca Fest asistió con una cartulina a la presentación de Belinda para pedirle que lo desbloqueara de Twitter, además, aseguró que no hizo nada para ganar dicha sanción de parte de la cantante, quien interrumpió su concierto para leer el mensaje de su seguidor.

Belinda se mostró más que divertida con la petición de su fan. Foto: IG: yosoyjuansergio

“Ese soy yo, Belinda nos leyó en Machaca, vayan y díganle a Belinda que no me ha desbloqueado de Twitter. Yo no le hice nada”, escribió el joven, quien agregó a su texto una carita triste, además, en el video que compartió se pudo ver que Belinda sí pudo ver su pancarta, pero la cantante no pudo terminar de leerla porque no alcanzaba a ver todo lo que decía, sin embargo, fue evidente que le pareció divertida la petición del joven identificado como Juan Sergio.

“Belinda ya desbloquéame de Twitter, ¿cuál es tu cuenta? ¿crees que alcanzo a ver hasta allá? Te amo”, fueron las palabras que emitió Belinda desde el escenario.

Como se dijo antes, dicha situación le pareció más que divertida pues se echó a reír y le mandó un beso a su fan, quien hace apenas unas horas difundió el video en sus distintas plataformas de redes sociales donde pidió que lo ayudaran a que la también actriz pueda desbloquearlo ya que ha pasado más de un año desde su petición y no ha tenido respuesta favorable.

Hasta el momento, Belinda no ha emitido ninguna nueva declaración sobre este caso, sin embargo, se espera que con la campaña emprendida por sus seguidores pueda darle resolución a este caso y desbloquear a Juan Serio, pues la también actriz siempre ha demostrado ser sumamente cuidadosa con la relación que sostiene con sus seguidores.