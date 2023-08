Mía Rubín Legarreta le da el último adiós a su abuelita, le escribe desgarrador mensaje: "te amaré por siempre"

Mía Rubín, hija de la conductora del "programa Hoy", Andrea Legarreta y del exintegrante de "Timbiriche", Erik Rubín, reapareció en redes sociales al subir una historia para darle el último adiós a su abuelita, Isabel Martínez, mejor conocida en la industria como "Chabelita".

Fue el pasado domingo 30 de julio cuando la presentadora más famosa de Televisa escribió un triste mensaje que confirmaba la muerte de su mamá. Inmediatamente recibió todo el apoyo de su exesposo, Erik Rubín, sus hijas, Mía y Nina Rubín, e importantes celebridades de la farándula.

Hasta hace unas horas, Mía Rubín Legarreta se había mantenido en completo silencio por la repentina muerte de su abuelita, Isabel Martínez, sin embargo, durante la tarde del lunes 31 de julio se hizo presente en Instagram para compartir un desgarrador mensaje.

En sus historias en la red social, donde tiene más de un millón de seguidores, la intérprete de canciones como "Flecha" y "Me rehúso" subió una fotografía de sus abuelitos. Al parecer la imagen corresponde a la celebración de un aniversario de bodas de los papás de Andrea Legarreta.

Junto a la publicación, Mía Rubín subió un desgarrador mensaje para darle el último adiós a "Chabelita" a quien agradeció por todo lo que compartieron en vida. El mensaje de la joven inmediatamente recibió cientos de comentarios de apoyo por el complicado momento de salud que está viviendo.

"El cielo está de fiesta por recibir a tan hermoso ángel. Agradezco a todos los momentos que compartimos juntas y me llevo todo lo bello que me diste, voy a extrañarte como no tienes idea, te amaré por siempre", escribió.