La Casa de los Famosos México: Galilea Montijo le pone un alto a Sergio Mayer, explica el motivo de su silencio

El pasado domingo 30 de julio, los seguidores de "La Casa de los Famosos México" fueron testigos de un polémico momento protagonizado por el líder del "Team Infierno", Sergio Mayer y la conductora del reality show, Galilea Montijo. Todo ocurrió durante la más reciente Gala de Eliminación.

En pleno programa en vivo, Galilea Montijo expresó su asombro después de que ninguno de los habitantes se posicionara a favor de que Sergio Mayer se convirtiera en el octavo eliminado. El galán de televisión confesó que eso había ocurrido pues sus "rivales" ya estaban eliminados y sentados en el foro de televisión.

Ante la declaración, la conductora de "La Casa de los Famosos México" confesó que se quedaba callada no por las declaraciones de Sergio Mayer sino por no poder decir más. Los fans especularon que el actor la dejó sin una sola palabra.

Tras la polémica de si se quedó callada o no por las declaraciones de Sergio Mayer, el día de ayer durante el "programa Hoy", Galilea Montijo se tomó unos segundos para aclarar lo que sucedió y la verdadera razón del silencio que invadió a "La Casa de los Famosos México".

Sin guardarse nada, la estrella de Televisa dijo que su silencio no quiere decir que este peleada con los integrantes del "Team Infierno". Reconoció que hace esos silencios con el objetivo de meterle más drama a las transmisiones del reality show del momento.

"Cuando le dije a Sergio me quedo callada no es peleando con el "Team Infierno". Cuando hago esos silencios abruptos es parte del programa, es a propósito, no es que me callen o se me vaya la onda" , detalló.