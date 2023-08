Kihyun de MONSTA X ingresa al servicio militar y da su primer mensaje a MONBEBE

Los fans de MONSTA X se encuentran muy nostálgicos debido a que Kihyun anunció que próximamente ingresará al servicio militar, tal y como sus compañeros lo han hecho en el último año. El idol escribió una emotiva carta en la que se despidió de MONBEBE, nombre que reciben sus seguidores, por lo que actualmente se encuentra en tendencia en algunas redes sociales en donde sus admiradores le han expresado su sentir y lo han llenado de buenos deseos.

Kihyun se despide de MONBEBE antes de ingresar al servicio militar

La mañana de este martes 1 de agosto, Kihyun compartió una carta escrita a mano en el fan café oficial de la banda de K-Pop, anunciando personalmente su próximo alistamiento al servicio militar, pues hay que recordar que este proceso es obligatorio para los varones saludables mayores de 18 y menores de 30 años de edad, por lo que tiene que cumplir con lo estipulado en las leyes de Corea del Sur.

Kihyun es el tercer integrante de MONSTA X en ir al servicio este año IG @yookihhh

El intérprete de "Voyager" reveló que ingresará al ejército el próximo 22 de agosto, tan sólo un mes después que Joohoney, a quien despidió recientemente debido a que también se enlistó en las fuerzas armadas. El artista recordó que ya había mencionado que estaba próximo a cumplir sus obligaciones como ciudadano coreano, sin embargo, no quería que la noticia tomara por sorpresa a sus fanáticos, así que confirmó la fecha en la que pondrá una pausa a su carrera.

"Pensé mucho en cómo seguir escribiendo, pero creo que MONBEBE ya lo sabrá aunque lo diga así, ¡así que no añadiré esto y lo otro!. Me alistaré el 22 de agosto. Aunque MONBEBE se preocupará de antemano a pesar de anticipar (la noticia) porque ya lo he mencionado numerosas veces, me siento bastante aliviado porque siento que estoy haciendo deberes que he ido posponiendo", mencionó en su escrito Kihyun.

"Trabajaré duro para obtener momentos preciosos de varias maneras antes de irme. Además de mí, los miembros estarán fuera por un tiempo, pero no te puedes ir a ninguna parte. No estoy bromeando, lo digo en serio. ¡Come bien! ¡Mantente sano! ¡Mantente fuerte! Sigue haciéndolo bien y volveré enseguida. Cuando vuelva, voy a decir: “Te quiero, MONBEBE”, con los miembros jaja. ¡Voy a terminar aquí! Te quiero, ¡y adiós!", indicó el cantante para despedirse de sus fans.

Hace unas semanas despidió al rapero de MONSTA X IG @yookihhh

En tanto, Yoo Ki-hyun, nombre real del artista, es el tercer integrante de MONSTA X que ingresa al servicio militar este año, ya que Minhyuk y Joohoney, lo habían hecho en meses previos. Por otra parte, Shownu se dio de baja del ejército esta primavera, por lo que ahora se encuentra promocionando su subunidad con Hyungwon, con el que vendrá a México para el KAMP FEST, e I.M está con su agenda en solitario.