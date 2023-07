Joohoney de MONSTA X entra al servicio militar, así se despide de Monbebe

Joohoney de MONSTA X anunció la mañana de este martes que se enlistará en el servicio militar obligatorio este mes de julio. El idol escribió una carta en su FanCafe para despedirse del Monbabe, nombre que recibe su fandom, por lo que inmediatamente hubo diferentes reacciones de los admiradores de la banda de k-pop que utilizaron algunas redes sociales como Twitter, para expresarle su cariño y apoyo para esta nueva etapa de su vida.

¿Cuándo se va al servicio militar Joohoney de MONSTA X?

La mañana de este 11 de julio, Jooheon, nombre real del idol, publicó en su cuenta oficial una carta escrita a mano en la que le agradeció a los fans todo el apoyo en los últimos meses, pues hay que recordar que en mayo hizo su debut en solitario con la canción “FREEDOM”, que fue parte de su mini álbum “LIGHTS”. El cantante, de 28 años, indicó que estuvo muy ocupado, por lo que tuvo la oportunidad de encontrarse con muchos de sus admiradores, motivo que lo llenaba de felicidad.

Joohoney escribió una carta para despedirse TW @ckyunstd

A pesar de que tuvo una agenda muy apretada y mucho éxito con su carrera en solitario, el rapero de la banda de k-pop informó que el próximo 24 de julio ingresará al servicio militar. El intérprete de "Hero" reveló que estaba muy preocupado por dar a con conocer esta noticia a sus millones de admiradores debido a que es muy repentina y que la fecha para que entre al ejército está próxima.

"MONBEBE, me alistaré en el ejército el 24 de julio. He estado contemplando cuándo sería el mejor momento para decírtelo. De hecho, estoy bastante preocupado por cómo se sentirá MONBEBE ya que no queda mucho tiempo. Incluso mientras escribo esto, me preocupo mucho. Debido a esta preocupación, lo he pensado mucho… Sobre todo, quería que MONBEBE me viera y se divirtiera, sonriendo y siendo feliz en el concierto de fans. Y yo quería hacer lo mismo por ti. Es por eso que estoy compartiendo esta noticia hoy", colocó en su escrito Joohoney.

"Regresaré y les mostraré un lado aún más asombroso de mí. Como mencioné anteriormente, considero esta vez nuestra coma. En lugar de un período, es un breve momento de continuidad que conduce al siguiente", concluyó su larga carta en la que dejó ver sus sentimientos a sus fans, a quienes les pidió que no se preocuparan por él, pues los llevará en sus recuerdos gracias a estos momentos que pudo vivir durante las promociones.

Joohoney y Minhyuk serán los integrantes de MONSTA X que estén en el servicio IG @joohoneywalker

En tanto, Joohoney no es único de MONSTA X que hará el servicio militar, pues Minhyuk entró en abril de este año, por su parte, Shownu terminó su estancia en el ejército, por lo que se está preparando para regresar a los escenarios con una subunidad junto a Hyungwon, con quien viajará a México para el Kamp Fest CDMX, que se realizará el próximo 19 y 20 de agosto.