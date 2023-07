Los tiburones de Shark Tank México aseguran que no hay límites de edad para emprender

Harland D. Sanders tenía 62 años cuando fundó Kentucky Fried Chicken hace más de 70 años, hoy es una de las cadenas de comida rápida con gran éxito. Por eso, cuando se trata de negocios nuevos, los empresarios no se fijan en la edad, sino en que sean productos funcionales que ayuden a la sociedad. Así lo ven Alejandra Rios, Alejandro Litchi, Marisa Lazo, Karla Berman, Oso Trava, Adriana Gallardo y Brian Requarth, quienes participan en una nueva temporada de Shark Tank México.

“Definitivamente es creer en ti, la edad es un número y en realidad cuando se piensa que eres muy grande, mujer u hombre, son historias que otras personas nos cuentan desde sus propias limitaciones y fracasos.. pero no todo el mundo llega con esas ganas de comerse al mundo, no porque no las tengan, si no porqué no saben cómo comunicarlas”, afirmó Gallardo, quien es una de las nuevas integrantes del tanque.