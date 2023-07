Ella es Ayça Aysin Turan, la bella protagonista de "Una imagen para creer", la exitosa película turca de Netflix

"Una imagen para creer" es una película turca que ha dejado una huella en el género del romance en los últimos días gracias a la destacada actuación de la famosa Ayça Aysin Turan y la impecable producción de Netflix. En esta historia se cuenta cómo el amor puede renacer de entre las cenizas, aunque no sin dificultades, para dos almas que anhelan encontrarse nuevamente en un escenario distinto y más maduro.

Este largometraje, disponible en la plataforma, derretirá tu corazón, incluso a aquellos más escépticos en asuntos del amor, y te hará reflexionar sobre si has encontrado a tu alma gemela en un pasado perdido. Ideal para disfrutar en una tarde lluviosa, suscita preguntas sobre las segundas oportunidades y el poder del destino.

Ayça Aysin Turan y Ekin Koç. Foto: Netflix.

La comedia romántica turca, dirigida por Evren Karabiyik Günaydin y Murat Saraçoglu, nos introduce en la vida de Sahra (Ayça Aysin Turan) quien persigue el amor de su infancia Deniz, interpretado por Ekin Koç. Ambos compartieron momentos emotivos en su niñez, pero ahora, en su edad adulta, el destino los vuelve a reunir.

"Una imagen para creer" muestra cómo las abuelas poseen una sorprendente intuición en asuntos del corazón. Su encuentro en la adultez no es una simple casualidad; alguien está jugando a ser el cupido de sus vidas amorosas. Con su sabiduría, ellas ven algo que ellos no pueden percibir: una gran compatibilidad que no pueden negar.

El resurgir de los recuerdos del pasado también trae consigo aspectos negativos que deben ser enfrentados. Resolver esas diferencias se convierte en el centro de atención de esta producción turca. Ideal para ver en compañía de amigos o pareja, ofrece momentos divertidos y destellos de romance para pasar un rato inolvidable frente a la pantalla.

¿Quién es Ayça Aysin Turan?

La destacada actriz turca, Ayça Aysin Turan, ha ganado reconocimiento en México gracias a su papel protagónico en "Meryem", una de las telenovelas más populares en la televisión abierta del país. Esta producción original turca, producida por TMC Film y O3 Media, fue transmitida por primera vez en 2017 a través de Kanal D.

En esta cautivadora serie, Ayça interpreta a Meryem, una joven dulce e inocente que trabaja en la panadería de su padre. Su vida gira en torno a su padre y a su novio, Oktay Sahin, un fiscal que recientemente ha ascendido en su carrera interpretado por Cemal Toktas.

Ayça Aysin Turan ha ganado reconocimiento en México. Foto: Instagram

@aycaaysinturan.

Nacida el 25 de octubre de 1992 en la ciudad de Sinope, Ayça Aysin Turan, actualmente de 30 años, es considerada una de las mujeres más hermosas de Turquía. Aunque inició su carrera en la pantalla chica en 2007, fue en 2011 cuando alcanzó popularidad al interpretar a Gülfem en la serie de televisión "Dinle Sevgili".

En 2015, Turan hizo su debut en la pantalla grande con la película "Sevimli Tehlikeli", dirigida por el aclamado director turco Özcan Deniz. Posteriormente, en 2017, obtuvo su primer papel protagónico en la exitosa telenovela "Meryem", compartiendo créditos con Furkan Andiç y Cemal Toktas. En 2018, formó parte del elenco de la primera serie turca original de la plataforma de streaming Netflix, "The Protector", donde brilló en su papel como Leyla Sancak.

Ayça interpreta a Meryem. Foto: Instagram

@aycaaysinturan.

La versatilidad y talento de Ayça Aysin Turan la han llevado a conquistar el corazón de los espectadores mexicanos y a consolidarse como una destacada actriz tanto en la televisión como en el cine. Su carisma y belleza cautivan a la audiencia, convirtiéndola en una figura admirada y respetada en la industria del entretenimiento.

