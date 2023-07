Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se sinceran sobre la pérdida de su bebé Ángel

El futbolista más famoso de los últimos años, Cristiano Ronaldo, y su pareja, la influencer Georgina Rodríguez, dieron una de las noticias públicas más tristes que han tenido que vivir, pues se trataba de la pérdida de su bebé, un pequeño que no pudo llegar al mundo. Así lo expresaron por medio de sus redes sociales en abril de 2022.

Para ambos, la muerte de su bebé fue un desafortunado evento que empañó su vida, y del cual no dieron muchos detalles, debido a que quisieron mantener el caso lo más reservado posible, aunque fue difícil, debido a que los dos son unas celebridades. Sin embargo, unos meses después, Georgina habló de la pérdida de su hijo, durante su reality “Soy Georgina”, donde se muestran unas tomas de ella en el hospital luego de haber dado a luz.

En los fragmentos se puede ver como está acompañada de Cristiano, y sus otros hijos en la habitación del hospital. Aparentemente todos lucen bien, los niños juegan, y visitan a su hermana recién nacida, a quien nombraron Bella. Aunque los más visiblemente afectados eran el futbolista y la influencer.

Comunicado donde anuncian la perdida de su bebé Ángel.

Georgina no estaba preparada para hablar de la noticia

Ante la llegada de sus hijos, no sabía qué decir respecto a la partida de su bebé, y lo más difícil para ella fue ocultar la noticia. “Yo, como tenía tripita les dije que Ángel estaba en la tripita de mamá, que solo había venido Bella. Y había decidido todavía no nacer, y va a nacer poquito más adelante” Declaró, pues no estaba preparada para contárselo a sus hijos.

Enfrentar el duelo de la pérdida de un bebé no es fácil

Georgina cuenta entre lágrimas que no sabía cómo enfrentar el proceso de duelo, un momento que fue agridulce en su vida, pues a pesar de perder un hijo, su otra pequeña pudo llegar al mundo, así que de cierta manera trataba de enfrentar la situación lo mejor posible, para estar presente para sus hijos, pero sobre todo, para la recién nacida.

Georgina Rodríguez y su bebé Bella Esmeralda. Foto: georginagio

Hablar de la pérdida de un hijo pequeño, incluso de un bebé que ni siquiera pudo nacer, es un momento muy difícil de sobrellevar para la pareja, porque se desconoce cómo afrontar la pérdida, y no suele haber muchas información al respecto. La sociedad evita este tema como si no existiera, pero es necesario platicar para saber de qué manera apoyar a alguien que está pasando por una situación así.

Cómo ayudar a alguien que perdió a su bebé

Si quieres conocer más sobre pérdida gestacional, o apoyar a alguien que está pasando por este momento, escucha este capítulo del podcast ¡En la mother, soy mamá! donde, Laura madre y psicóloga que vivió la pérdida de un hijo, comparte su experiencia durante ese momento, y cómo fue esa etapa de duelo.