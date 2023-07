Reviven brutal caso de Sara María Aldrete "La narcosatánica"

A finales de los 80, un caso de asesinos seriales estremeció el norte del país. Sara María Aldrete Villarreal fue detenida y acusada de inhumación, exhumación y profanación de cadáveres. Su condena fue de 600 años en prisión. Hoy, la documentalista Patricia Martínez retrata la historia en el documental de “La Narcosatánica”.

“La primera imagen que tengo de ella fue brutal, porque es a una mujer de 1.90, no es muy común en México esa característica, ves a una mujer rubia con cierto aspecto que te atrae, la conocí en prisión, produciendo otro proyecto. Con el trato me dio el resumen de su expediente que consta de su sentencia y me impactó que a pesar de que no se mostraron las pruebas suficientes la declararon culpable”, señaló Martínez.

La sentencia de Sara Aldrete es de 600 años. Ella siempre ha dicho que fue víctima, y es que era una joven de veintitantos años que se enamoró de Adolfo de Jesús Constanzo, un cubano líder de una secta que hacía santería para varias figuras poderosas del narco, de aquel tiempo. Él le dio el sobrenombre de "La Madrina", y la inició en su culto.

El material presenta tres versiones, la de Sara, la de la policía, tanto mexicana como estadounidense, y la de la prensa, que se encargó de publicar la foto de los cadáveres y llenar el caso de morbo, según la misma directora.

Para la acusada era importante visibilizar su caso, por eso aceptó que se hiciera el documental, porque según Martínez, ella considera que todo fue un montaje. Además de que hubo tortura dentro de esta historia.

“Mi objetivo es contar una historia con estas contradicciones, la de Sara, que se exhiba su caso y se vean todas las irregularidades. Los errores que ella cometió, la secta o las autoridades, ahí entro yo, en esa información que no está, que no sabemos, ahí está el documentalista”, agregó la cineasta.

CRECE INTERÉS DEL PÚBLICO POR ASESINOS SERIALES

Este material se estrenará en la plataforma de HBO Max el 13 de julio. No es el primer documental que presentan sobre casos seriales y de acuerdo con Claudia Fernández, la head de contenidos de dicha empresa, es porque cada vez hay mayor interés del público por este tipo de historias.

“Hay un pedido de la audiencia de este tipo de contenido y hay un buen cruce de contenido local, donde la gente se siente muy identificada porque son casos que conoces. Estamos llevando estos contenidos que pueden ser casos amarillistas, pero que están hechas con mucho cuidado”, afirmó Fernández.

La serie se estrenó en la pasada edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara.

