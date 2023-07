Majo Aguilar hizo una crítica y mando un fuerte mensaje sobre la voz de su primo Leonardo Aguilar

Majo Aguilar ha conquistado a la audiencia con su voz y porte de charra, la estrella presume su talento en el escenario y demuestra que no por ser parte de una famosa dinastía de cantantes su fama ha crecido, pues en repetidos momentos se ha dicho conflictuada por lo que piensan sobre su éxito.

Ahora que la autonombrada como la “Ranchera galáctica” ha dado a conocer que sigue trabajando en su estilo y en sobresalir en la industria por sus méritos, pero a pesar de que se enfoca en su carrera la siguen cuestionando sobre su opinión respecto a algunos integrantes de su familia como lo son su tío Pepe Aguilar y sus primos Leonardo o Ángela Aguilar.

Una de las cosas que dijo Majo Aguilar en una de las participaciones que tuvo en el programa de radio “La Caminera” de Exa FM es que admira demasiado el talento que tienen sus familiares, específicamente el de Leonardo Aguilar, quien le parece un artista muy completo ya que además de cantar es compositor.

“Creo que es una gran voz, pero además de una voz preciosa compone divino, que eso muy poca gente, bueno no sé si muy poca gente o quizá mucha gente lo sabe, pero compone muy bonito”, es lo que declaró la estrella.

Majo Aguilar es la “Ranchera galáctica”. IG/majoaguilar

Majo admira el talento de su primo Leonardo

Otra de las cosas que agregó es que ya tiene una de las piezas favoritas de su primo y corresponde a “Tu méndigo recuerdo”, que forma parte de una producción que el cantante lanzó en 2019 en un disco que se llama igual, la letra es de su autoría y el clip oficial de dicha melodía está disponible en redes sociales y plataformas de video.

¿Hay enemistad entre Majo y Ángela Aguilar?

De lo qué no se salvó Majo Aguilar es de hablar de Ángela Aguilar, con quien en repetidos momentos se ha rumorado que no se llevan bien, una de las cosas que aseguró la famosa es que no se ha dado una colaboración con la “princesa del regional mexicano” debido a que cada una tiene agenda muy distinta y que no descarta la posibilidad de que en el futuro sus voces se junten para algún proyecto musical.

“Si, creo que si estuviera padre como tema familiar y también creo que a los fans de la familia les gustaría mucho y estaría interesante”, dice Majo Aguilar a los locutores.

Leonardo es hermano de Ángela e hijo de Pepe Aguilar. Premiosjuventud