Eugenio Derbez critica a Bárbara Torres tras sus peleas en La Casa de los Famosos

Después de que Bárbara Torres tuviera una intensa pelea con Sergio Mayer en La Casa de los Famosos México, las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar, pues los usuarios de plataformas digitales tienen opiniones divididas, pues mientras algunos aseguran que debe de salir por su bienestar, otros especulan que se trata de una estrategia, por la que la critican fuertemente, como es el caso de Eugenio Derbez, quien grabó un video en el que refleja su molestia.

Desde la primera semana, la actriz que le dio vida a "Excelsa" en La Familia P.Luche admitió que está viviendo la menopausia, por lo que esto le provoca cambios de humor e intensifica su ansiedad y ataques de pánico. Aunque en un principio esta situación causó empatía con el público y sus compañeros, en las últimas semanas ha tenido conflictos con los demás integrantes del reality, que han causado un ambiente "pesado" y también que los fans ya no quieran apoyarla.

Así habló Eugenio Derbez de Bárbara Torres

Tras el conflicto con Sergio Mayer, usuarios de redes sociales han comenzado a recopilar clips sobre la actitud de Bárbara y declaraciones de personas cercanas a ella, es por eso que retomaron un video de Eugenio Derbez, el cual grabó hace un par de semanas, cuando la actriz estaba nominada junto a María Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferka, quien finalmente terminó saliendo de la competencia.

En aquel clip en el que se encontraba con su suegra Gabriela Barrero, madre de Alessandra Rosaldo, pidió a sus fanáticos que siguieran apoyando a su compañera de La Familia P.Luche, pero también cuestionó la actitud de la actriz, de 52 años, pues constantemente estaba llorando debido a la menopausia, según indica la propia celebridad. No obstante, después terminó el video que colocó en sus historias de Instagram, con una frase de su famosa serie.

La actriz ha tenido peleas con sus compañeros Foto: Especial

"Explíqueme una cosa. Yo como público, si me siento a ver La Casa de los Famosos y quiero divertirme y veo a una señora que está llore y llore todos los días que porque tiene menopausia. Bárbara, ¿por qué no eres una señora normal?, de veras", dijo el comediante y productor con su particular sentido del humor que lo caracteriza, mientras que después siguió pidiendo votos para Torres, quien al parecer ya no es tan querida por los seguidores del reality.

"Eugenio algo sabe, trabajaron muchos años juntos", "Ya perdimos a Barbara y hasta Eugenio lo sabe!", "Bárbara enloqueció, ya que salga", "Pobre de Eugenio cuando trabajaron juntos no ma no me imagino" y "huuuy que se prepare Eugenio, xk cuando salga bárbara, le harán su shoooow", fue parte de los comentarios que se pueden leer en el pequeño clip en el que colocaron el título "Hasta Eugenio sabe que es mucho drama y victimización lo que hace Bárbara".

Eugenio y Bárbara trabajaron juntos en La Familia P.Luche Foto: Especial

