Wendy Guevara confronta a Nicola Porcella y lo reta a buscarla al salir: “Me usas por el contenido”

La competencia avanza en "La Casa de los Famosos México" en medio de una intensa batalla por la que los habitantes planean su mejor estrategia, algo que Nicola Porcella tendría bien contemplado desde el primer momento ya que, se ha señalado, estaría usando la popularidad de Wendy Guevara para conservar su lugar. Algo por lo que la influencer estalló y molesta le lanzó un reto con lo que quedaría demostrado.

Hasta el momento la complicidad y unión del equipo "Infierno" es evidente y sus integrantes han logrado librar los enfrentamientos provocados por el cuarto "Cielo", quienes ven temerosos su inevitable salida ante la estrategia. María Fernanda Quiroz fue una de las primeras en intentar separarlos, pues quien sembró dudas en Wendy Guevara sobre la sinceridad en los sentimos de Nicola con quien no han dejado de relacionarla.

Wendy Guevara confronta a Nicola Porcella. Foto: IG @soywendyguevaraoficial

Esta semana, previo a la prueba del "líder" y durante una charla con el resto de los participantes, entre bromas la integrantes de "Las Perdidas" indicó que una vez terminado el reality show llevaría al actor peruano a visitar algunos de los paradisiacos destinos que tiene México; sin embargo, las exigencias de Porcella terminaron con la paciencia de la influencer, quien no dudó en confrontarlo y le lanzó un reto para saber la verdad de sus intenciones.

“¡Ya, Nicola! Quiero ver que cuando salgamos de aquí me busques porque aquí nada más quieres estar haciendo contenido y yo ya me aburrí”, gritó Guevara desatando una ola de burlas y abucheos entre sus compañeros. Mientras tanto Nicola no dudó en culpar a Jorge Losa de haber dado estas ideas a Wendy cuando recién habían ingresado a la casa.

¿Wendy Guevara sin oportunidad con Nicola?

En medio de la controversia que ha generado la amistad que tienen Nicola Porcella y Wendy Guevara en "La Casa de los Famosos México", por la que no han dejado de relacionarlos en redes sociales, algunos internautas aseguran que los sentimientos del actor son genuinos y que en realidad podría estar "dudando" de su sexualidad.

Algo que quedaría confirmado tras la ya mencionada prueba, pues luego del reclamo de la también modelo sellaron de nuevo su amistad con un beso y abrazo deseando suerte uno al otro. Lo que demostraría que entre ellos sí existe una gran unión, aunque el público sigue deseando algo más entre ellos.

Durante una conversación en la que Wendy Guevara le relató a Nicola cómo es que se dio cuenta que sentía atracción por los hombres, es cuando el actor se declara pansexual. "A lo mejor le pueden gustar hombres y mujeres, ven te voy a un abrazo. Cuenta con nosotros, nosotros somos tus amigos. Bienvenido, es divino y te vas a divertir toda la vida", respondió la influencer con un abrazo.