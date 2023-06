¿Se le pasaron las copas? Wendy Guevara se pelea con Nicola y lanza fuerte reclamo: "Estoy harta de todos estos señores"

Las polémicas dentro de "La Casa de los Famosos México" no ha llegado a su fin y aunque se han vivido fuertes dimes y diretes entre algunos de los participantes del reality show, en las últimas horas las redes sociales volvieron tendencia a Wendy Guevara, pues tras semanas manteniéndose al margen hasta convertirse en la favorita de la audiencia, la noche de este viernes protagonizó un fuerte escándalo y todo a causa del alcohol. Por supuesto, los fans no han dudado en señalar que una de sus preocupaciones principales era la reacción que tendría cuando se le pasaran las copas.

Todos los participantes del reality show se dieron cita la noche de este viernes en una convivencia en la que se mostraron más relajados, cantando y bebiendo; sin embargo, cuando las copas llegaron a su límite salieron a la luz nuevos roces protagonizados por Ferka con comentarios a sus compañeros; mientras que la influencer se lanzó contra Nicola hasta el punto de pedirle al público que ya no lo apoyen, no sin antes gritar a los cuatro vientos: "Estoy harta de todos estos señores".

Wendy Guevara protagoniza pelea con Nicola, ¿qué pasó?

Las estrategias de los famosos para sobrevivir a las eliminaciones han dado mucho de qué hablar y no sólo fuera de "La Casa de los Famosos", sino también dentro y cada uno ha comenzado a dar declaraciones que los ponen en jaque y que además podrían marcar un distanciamiento entre algunos de los integrantes que, por cierto, presumen ser grandes amigos. En medio de la convivencia entre las celebridades, Wendy Guevara se vio abrumada por algunos de los comentarios de Ferka, Sofía Rivera Torres y Apio Quijano comenzaron a hacerle sobre que Nicola la estaba usando como parte de su estrategia.

Aunque en un primer momento la reacción no pasó a mayor problema, más tarde la influencer tuvo un momento que los internautas señalaron de "mala copa" y es que comenzó a irse en contra de sus mayores aliados dentro del programa, es decir Sergio Mayer, Poncho de Nigris y el propio Nicola. ¿Pero qué pasó?, ya en la habitación y poco antes de dormir, ella y el exfutbolista comenzaron a levantar la voz.

Ya acostados y mientras Wendy seguía hablando hacia una de las cámaras, le comentó a Nicola que escuchó que la está usando de estrategia y que "no me importa porque me caes bien"; sin embargo, trató de aclara la situación hasta que por las interrupciones de Sergio Meyer para que revelara el nombre de quién había dicho tal cosa, comenzó a gritar e invitó a su compañero frente a las cámaras.

"La gente que ve, vio que yo se lo dije a él. Por favor, quiero pedirle a mi gente, la que me sigue a mí, que dejen de apoyarlo a él porque yo no lo estoy apoyando. Porque como él dice... tú te estás haciendo el mam*n. Te comportas mi vida, tú estás diciendo. Yo soy una persona buena onda (...) tú te vienes a hacer la víctima", dijo Wendy con una voz alterada porque aseguró que Nicola se sintió ofendido.

"Estoy harta de todos estos señores", esto dijo Wendy

En otros videos que ya circulan en redes sociales y que rápidamente causaron polémica y dividieron la opinión se escucha decir a Wendy Guevara que ya está "harta de todos estos señores"; mientras tanto, Poncho de Nigris intentó calmar y controlar la situación para que los reclamos en contra de Nicola no siguieran aumentando. Aunque en las grabaciones sólo se aprecia una pantalla negra, también se escucha a la influencer romper en llanto, un momento que incluso se repitió cuando ya estaba en cama y con sus compañeros dormidos.

"Así o más soberbia, ya estamos conociendo la otra cara de Wendy", "se pasó con Nicola", "está empezando a caer mal", "qué decepción", "mala copa", "se sabía que Ferka es dos caras y ya empezó a tirar su veneno contra ellos que se llevaban bien", "todos sabemos cómo es cuando toma", "a Wendy ya se le subió", "las consecuencias del alcohol" y "Nicola es una linda persona, ella explotó con alcohol" son algunos de los comentarios que se leen en la red.