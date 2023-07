VIDEO: Poncho y Wendy tienen un acercamiento milimétrico, "ya me ibas a besar"

Las cámaras de “La Casa de los Famosos México” captan las 24 horas del día las ocurrencias de las celebridades que forman parte de la contienda, tal y como lo hicieron durante un acercamiento que tuvieron Wendy Guevara y Poncho de Nigris, en el que el influencer aseguró que estuvieron a punto de besarse.

Los integrantes del “Team infierno” ahora mantienen una buena relación dentro de la contienda, a pesar de que al inicio el público no les auguraba una sana comunicación ya que durante el primer reto ambos se negaron a dormir juntos y los fanáticos de Wendy Guevara tacharon a Poncho de “homofóbico”.

Pero conforme fueron pasando los días, la alianza entre ellos se hizo más fuerte y ahora se hacen algunas bromas, tal fue el caso que casi se dan un beso, según el video que circula en TikTok en donde se ve como ella va caminando, pero volteando a la cámara y en eso se encuentra a Poncho de frente.

Cuando culminó el domingo de expulsión, los inquilinos del cuarto infierno acudieron a la recamara para agradecer la salvación de Sergio Mayer, ahí Wendy se tomó un momento para externar el cariño que les tienen a sus compañeros y recordó que antes de entrar muchas personas la advirtieron sobre Poncho de Nigris, pero ahora admite que es una buena persona.

“A la gente que nos está viendo aquí, que de verdad aquí está el claro ejemplo de que no podemos juzgar a alguien por su portada, yo lo digo en el caso de Poncho, de verdad porque toda la gente me decía y yo sé que equivocarse es de humanos, no hay pedo, todos me decían que era bien culer* y que nos íbamos a pelear y de verdad es una gran persona”, es lo que confesó la creadora de contenido.