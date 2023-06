La naturalidad, honestidad y peculiar sentido del humor de Wendy Guevara la ha convertido en la participante favorita de “La Casa de los Famosos México”, pues además no teme decir lo que piensa sin importar la reacción de sus compañeros y así lo demostró una vez más cuando dejó salir una flatulencia en el baño, lo que provocó que Poncho de Nigris intentara sacarla de la casa.

Pese la controversia que la rodea por las cuestionables estrategias del resto de los concursantes que intentan terminar con su popularidad, la integrante de “Las Perdidas” disfruta de un arrollador éxito en el reality show y a través de redes sociales el público no ha dejado de apoyarla aplaudiendo su honestidad y personalidad que desatan momentos de diversión.

Wendy Guevara arrasa en "La Casa de los Famosos" con divertidos momentos. Foto: IG @soywendyguevaraoficial

Así ocurrió en el baño cuando llegó para intentar dejar salir una flatulencia con la intención, en un principio, de no molestar al resto de los habitantes, pero detrás de ella entraron Emilio Osorio y Nicola Porcella por lo que no dudó en externar su molestia: “Apenas que me iba a pedorr*** ya llegaron todos al baño”. Esto desató una discusión con Poncho de Nigris, quien le hizo saber lo desagradable de su acción e intentó sacarla al jardín.

“Estás pend*** que me vas a mandar a donde tú quieras, me voy a pedorr*** aquí y cállate. Tú no me mandas, si quiero me cag* hasta en la alfombra”, fue la reacción de Wendy Guevara lo que una vez más desató bromas entre los internautas. “Ni se deja”, “Es exactamente como yo que no se deja de nadie, por eso la quiero de amiga” y “Me encanta, muy natural ella”, fueron algunos de los comentarios en TikTok.

Momentos de Wendy Guevara en LCDLF México

La influencer ha regalado al público en “La Casa de los Famosos México” momentos con los que no han parado de reír y aquellos que la han llevado a ser protagonista de divertidos memes. Aunque también ha aprovechado para hacer mofa con los escándalos de otros participantes, como ocurrió con Sergio Mayer a quien cuestionó sobre el romance de su esposa, Issabela Camil, con Luis Miguel y si era verdad que se había “colgado” de la fama del cantante.

Las celebridades se han organizado para realizar intensas rutinas de ejercicios con las que buscan mantenerse activos y en forma, aunque algunos internautas dicen sentirse identificados con Wendy que se mantiene recostada en los camastros observando a la distancia a sus agotados compañeros, siempre negándose a seguirles el paso.

Wendy Guevara también ha mostrado su lado más sensible y sencillo siempre dispuesta a ayudar a los demás, y es que no evitó romper en llanto cuando escuchó las porras de su familia afuera de la casa. Además, conquistó a los fans que le enseñara a Apio Quijano a lavar la ropa a mano cuando se quedaron sin lavadora por varios días ante el dilema de Mariana “Barby” Juárez.