La Casa de los Famosos México | "Ya eres ganadora": Belinda apoya a Wendy Guevara, así le echa porras en Tiktok

Sin duda alguna, “La Casa de Famosos México” se ha convertido en todo un fenómeno, tanto que artistas internacionales se han pronunciado al respecto sobre su integrante favorito tal es el caso de Belinda quien ya fijó su postura con una de las participantes del reality show.

Y es que, en redes sociales ya circula el momento en el que la hermosa cantante y actriz nacionalizada mexicana entre gritos lanza la porra para una de las integrantes de “La Casa de los Famosos México” más queridas, nos referimos a Wendy Guevara, la influencer conocida también como “La Pérdida”.

Fue el Dr. Randall Herrera quien viralizó el momento en el que se puede ver a Belinda echar porras dirigidas a Wendy Guevara, la participante favorita de muchos para ser la ganadora de “La Casa de los Famosos”.

En la grabación se puede ver al doctor que asegura él fue quién inició con los cambios físicos de la influencer nacida en León, Guanajuato, a lado de Belinda en lo que parece ser un club nocturno.

Ahí, una vez que estaba a lado de Belinda, el amigo de Wendy comenzó con la ya clásica porra para la influencer: “Wendy, carona…”, luego de esto la intérprete de “Sapito” terminó la segunda parte del festejo con la frase: “Ya eres ganadora”.

Al final de estas fanfarrias y apoyo para Wendy Guevara, Belinda lanzó un beso al aire dirigido a todos los fanáticos de la ocurrente influencer que se ha ganado el corazón de millones de personas desde que está dentro del reality show.

Por otra parte, es importante hacer mención que tanto la influencer leonesa como la cantante y actriz Belinda tienen algo en común, además del gran cariño de sus seguidores y el tinte rubio.

Se trata de la oración que sus fanáticos le hicieron a cada una, pues si bien la protagonista de la serie española “Bienvenidos a Edén” ha sido bautizada como “La Patrona de los encu**” y “Reina de los amarres”, por su parte Wendy Guevara también ya tiene su propia oración.

La oración de Wendy deben rezarla todos aquellos que quieran soportar y siempre estar al pendiente de un buen chismecito. Así que a continuación te compartimos la oración a Wendy Guevara:

Santa Wendy de las perdidas

Reina de las panzonas

Patrona de las robustas y de las caronas,

Te pido me hagas soportar,

Y que del chisme no me pueda librar, amén