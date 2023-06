VIDEO: Wendy Guevara confiesa con tristeza que es lo más difícil de ser una chica trans

Después de tres expulsiones en La Casa de Los Famosos México en donde Ferka, Sofia Rivera Torres y Marie Claire Harp son quienes ya no se encuentran en la contienda, ahora los participantes están ideando sus mejores estrategias para llegar hasta la gran final, pero en el transcurso del juego también disfrutan de la compañía de las estrellas y hasta establecen algunos lazos de amistad.

Wendy Guevara es una de las celebridades que ha cautivado a todas las estrellas que están dentro de La Casa de los Famosos México, la originaria de León, Guanajuato sorprende a los integrantes y a los espectadores con sus mejores anécdotas, algunas divertidas y otras en donde la nostalgia se apodera del momento.

Uno de los espacios más sentimentales en la permanencia de Wendy Guevara en el reality show es cuando se sinceró sobre las dificultades que enfrenta en el plano sentimental al ser una chica trans, la creadora de contenido aseguró que ha pasado por momentos tristes pues es complicado encontrar una pareja estable.

“Una sufre más y no me vengo a sentir la victima ni nada (…) a mi me gustan los hombres heteros, pero nada más la buscan a una por experimentar y una a veces se enamora porque son los que nos gustan de verdad “, a mi no me gusta un gay como Apio, afeminado y así”, describió Wendy Guevara a sus compañeros.