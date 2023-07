“En este país uno no sabe quién es el enemigo”: Jorge Michel Grau

La mezcla de un cine de horror en el que, al mismo tiempo, se pueden reconocer los guiños que identifican a las sociedades mexicanas ha sido el sello distintivo de la obra del cineasta nacional Jorge Michel Grau.

Creador de “Somos lo que hay”, cinta que obtuvo dos premios Ariel y que inspiró un remake norteamericano, Grau parte del dolor que existe en el seno de algunas familias urbanas para retomar monstruos que son metáforas de los propios habitantes de las ciudades.

“Mi punto de partida es el familiar, que es la violencia que está dentro de tu casa. Cómo tejes, a partir de esa violencia, tu relación con el medio ambiente, que también por sí mismo es violento, cómo esto termina el proceso de descomposición que empieza dentro de tu casa.

“Me gusta pensar que el monstruo es invisible, como el hombre lobo, mientras no sea de noche, nadie sabe quién es el hombre lobo y eso mismo pasa en la violencia urbana. En este país uno no sabe quién es el enemigo o quién es el monstruo que lo va a atacar”, revela en entrevista exclusiva.

La violencia y los conflictos de la adolescencia son abordados en esta cinta. Foto: Cortesía

Si en “Somos lo que hay” los protagonistas son retratados con el filtro del canibalismo y el vampirismo, en “Rabia”, su más reciente proyecto presentado en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, el monstruo retomado es el hombre lobo.

“Es la historia de un padre y su hijo a partir de la pérdida de la madre, y cómo una situación extraordinaria desencadena una relación desoladora y violenta, en el contexto de la licantropía, la historia de los hombres lobo.

“Es una mirada muy particular a las relaciones entre padre e hijo en la adolescencia. Cuando empiezan a dejar su niñez atrás y empiezan a convertirse en hombres y lo que eso conlleva con el enfrentamiento y con la lucha con el padre. Cómo madurar, cómo crecer y cómo hacerse de su propio espacio a veces es muy violento y más en una generación de hombres que están educados para no demostrar qué sienten, para no mostrarse débil”, detalla.

Unos monstruos muy mexicanos

La tradición del cine de terror en México ha pasado por momentos de esplendor. Así lo demuestra desde el cine fantástico mezclado con la lucha libre de los 50 y 60, las cintas de Carlos Enrique Taboada entre los 70 y 80, hasta el renacimiento con nuevos directores como el propio Grau. No obstante, el hombre lobo no ha estado presente en muchas de estas cintas.

“Es un subgénero poco visitado en en México, hay muy pocos ejemplos de películas de licantropía y creo que tiene que ver con la identidad, pues el hombre lobo proviene de una literatura europea que tiene ciertas condiciones que son difíciles de encontrar acá.

La cinta fue estrenada en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Foto: Cortesía

“Uno de los procesos que más disfruté fue encontrar cómo acercarla a México y que la audiencia pudiera reconocer al monstruo como propio, porque a veces uno entiende muy bien a los monstruos, pero sabe que no son de acá, que son extranjeros y la relación con la película es bien distinta y lo que yo quería es que cuando la audiencia viera al monstruo dijera: ‘ah, claro, yo lo he visto miles de veces’”, argumenta.