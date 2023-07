Leticia Calderón se abre a oportunidades y dará vida a Nora Huizar en serie de TV

En 40 años de carrera, Leticia Calderón ha interpretado a un sin fin de personajes, pero son las antagonistas las que han hecho que se gane el cariño de la gente y también llegar a nuevos formatos, ya que recientemente se unió al elenco de una serie que habla del vientre de alquiler.

“Esta serie me fascina porque toca temas muy interesantes y formé mi personaje tan horrible y espantoso pensando en la sociedad, sobre todo en la mexicana, porque somos de doble moral. Todos alguna vez en la vida hemos discriminado a una persona discapacitada, indígena o alguien que no está a nuestro nivel. Ojalá que este papel nos haga conscientes de lo mal que esto es”, dijo la actriz.

Calderón da vida a “Nora Huizar”, la matriarca de la familia que quiere que todo se haga según su beneficio, por eso cuando se entera que su hijo va a rentar un vientre de alquiler porque su esposa no puede tener bebés, se enoja y la descalifica con frases como “una mujer que no sirve”, lo cual considera que realmente pasa en algunos sectores de la sociedad, por eso la importancia de tocar el tema en la ficción.

“Puede que estés de acuerdo o no con la maternidad subrogada, y eso está bien, pero hoy en día no está permitido en México y creo que la gente por eso abusa de los grupos más vulnerables. Ojalá que esta serie pueda servir para llegar a un acuerdo y proteger a la mujer que desea hacerlo, pero que no la obliguen”, agregó.