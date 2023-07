En minivestido, Galilea Montijo roba miradas con arriesgado escote en "La Casa de los Famosos México"

Galilea Montijo se ha consolidado como una las presentadoras mejor vestidas de Televisa. A lo largo de su carrera la también actriz ha dado cátedra de estilo en las diferentes apariciones que ha tenido en programas como “Hoy” y recientemente en el reality show “La Casa de los Famosos México”, donde cada domingo demuestra que es un ícono de moda para mujeres de todas las edades.

Este domingo, 30 de julio, la presentadora optó por un look arriesgado para la gala de eliminación y se lució en un minivestido ajustado con un protuberante escote en “V”. El outfit de la famosa nacida en Guadalajara robó las miradas de los espectadores por ser elegante y sencillo, ya que del vestido resaltaba un cinturón en tonalidad plateada que hacía juego con los aretes que utilizaba Galilea Montijo.

Galilea se ha consolidado como un referente de moda en México. Foto: @galileamontijo.

Galilea se luce con mini vestido y arriesgado escote

Para complementar su vestimenta Galilea seleccionó unas zapatillas que alargaban su figura y mostraban sus piernas tonificadas. Como parte del maquillaje, la presentadora apareció con un look en tendencia y el cabello ligeramente ondulado, peinado de lado. Rápidamente, decenas de usuarios comenzaron a criticar el vestido de la originaria de Guadalajara, ya que generó debate en redes sociales.

A pesar de que Galilea se ha convertido en un ícono de moda, decenas de usuarios se lanzaron contra el vestido que portó la presentadora, aseguraron que no fue un buen look y que ha tenido mejores: “Como que la producción no quiere a Galilea Montijo, la visten bien mal jajaja”. De igual manera, las personas han arremetido contra la conductora del reality, acusándola de tener un “favoritismo” con los integrantes del Team Cielo, particularmente con Jorge Losa, quien es uno de los nominados de esta noche.

La presentadora lució un pronunciado escote en "V". Foto: especial.

Tunden en redes a Galilea Montijo por “favoritismo” hacía el Team Cielo

“A la Gali si no le molesta la dentadura, le molesta la contestación de los participantes, el chiste es que siempre queda como una incompetente en un programa en vivo”; “Galilea de nuevo se quedó callada con lo que le contestó Mayer, claro ahora menos tiempo que el día que se quedó callada con lo que dijo Nicola”; “Galilea está en contra del Team Infierno, no es imparcial”; “Quedó como payaso con las respuestas de Sergio”; y “Que pena que el programa tenga una conductora que nunca ha sido imparcial”, fueron algunos de los comentarios que ha recibido la originaria de Guadalajara en redes sociales.

Cabe mencionar que la noche de este domingo 30 de julio se encuentran en riesgo de eliminación Jorge Losa, Sergio Mayer y Poncho de Nigris, quienes se juegan un lugar en la gran final de “La Casa de los Famosos México”.