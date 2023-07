Daniel Bisogno se sincera, habla de los rumores de su orientación sexual: "He amado a quien he querido"

El famoso conductor de televisión, Daniel Bisogno se convirtió en tema de conversación en el mundo de la farándula después de conceder una entrevista con su compañera en "Ventaneando", Pati Chapoy, en donde como muy pocas veces habló de su vida íntima y amorosa.

Como sabes, el experto en temas de la farándula es considerado uno de los máximos referentes de TV Azteca gracias al excelente trabajo que ha realizado durante tantos años en el programa "Ventaneando". Sin embargo, en más de una ocasión ha aparecido en las portadas de la farándula por el tema de su orientación sexual.

Durante una entrevista con Pati Chapoy, una de las máximas referentes del espectáculo, Daniel Bisogno abrió su corazón al hablar de su vida amorosa, uno de los temas que más han marcado su larga carrera en la industria del entretenimiento.

Sin guardarse nada, el titular de "Ventaneando" le contó a su amiga, Pati Chapoy, que ha tenido la fortuna de amar a quien ha querido, por lo que rechazó dar alguna explicación sobre sus noviazgos o sobre su orientación sexual.

"He amado a quien he querido. Son cosas que no tenemos qué salir a explicar (orientación sexual)", contó frente a las cámaras.