Daniel Bisogno abre su corazón, por primera vez habla de su vida íntima: "No estoy en ningún clóset de nada"

En las últimas semanas, el conductor del programa "Ventaneando", Daniel Bisogno ha estado en boca de todos por los fuertes problemas de salud que enfrentó y el reciente intento de asalto que sufrió su expareja sentimental, Cristina Riva Palacio, quien afortunadamente resultó ilesa.

Ahora, el experto en temas de la farándula volvió a dar de qué hablar después de conceder una entrevista con su compañera Pati Chapoy en la que habló de todo, pero uno de los temas que más generó reacciones fue cuando se sinceró sobre su vida amorosa.

Por medio de sus historias en Instagram, Pati Chapoy, la máxima referente del espectáculo en nuestro país, compartió una parte de la entrevista que le hizo a su compañero en "Ventaneando", Daniel Bisogno. El encuentro ocurrió semanas después de los problemas de salud que enfrentó el conductor.

Durante la plática, Daniel Bisogno abrió su corazón para hablar sobre los constantes rumores que lo relacionan sentimentalmente con varias personas. Fiel a su estilo argumentó que no tiene nada que ocultar pues siempre ha amado a la persona que ha querido amar.

"Yo no estoy en ningún clóset de nada, he amado a la persona que he querido amar en mi vida, siempre", dijo ante las cámaras.