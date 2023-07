FOTOS: Esmeralda Ugalde presume su belleza con pantalones de cuero la estilo "pin up girl"

Esmeralda Ugalde se ha convertido en la sensación dentro del mundo del espectáculo gracias a su carisma con el que ha conquistado a millones, especialmente por su participación en "Venga La Alegría Fin de Semana", el matutino en el que casa sábado y domingo se corona como una de las favoritas, pero también como toda una experta en moda y todo gracias a sus looks de impacto.

Por supuesto, este fin de semana no fue la excepción, ya que apostó por un outfit con el que recuperó el estilo "pin up girl" y con el que flechó el corazón de sus fans al demostrar una vez más que todo le favorece, incluyendo una tendencia que inició en la década de 1930 y que se mantuvo fuerte hasta llegados los 50's. De esta forma la también hermana de Ana Bárbara se robó todas las miradas y causó furor en redes.

Este es uno de los muchos sorprendentes looks de la famosa. (Foto: IG @esmeoficial)

A sus 31 años sorprende en pantalones de cuero y abdomen de acero: FOTOS

Esmeralda Ugalde usó su cuenta oficial de Instagram para dar muestra de su look más chic del momento y con el que se coronó como la sensación del fin de semana, pues llevó el estilo "pin up girl" al siguiente nivel y al tan sólo usar básicos del clóset como un pantalón de cuero y una camisa de botones y estampado de cuadros. Pero un detalle que llamó la particular atención es que en esta ocasión decidió mostrar los resultados de sus intensas rutinas de ejercicio, ¡al dejar el abdomen a la vista!

A través de redes sociales la famosa compartió un par de fotos en las que luce su belleza como nunca antes gracias a unos ajustados pantalones de cuero en color café, una apuesta con la que se adelantó al otoño; además de una camiseta de cuadros del mismo color y con detalles blancos para conseguir el look monocromático ideal para este estilo. En lo que respecta a esta segunda prenda, la llevó arremangada hasta los codos y con un nudo en el abdomen para un toque coqueto en esta sesión en la que capturó su belleza.

Para completar su look bajo el estilo "pin up girl", Esmeralda Ugalde se lució con un maquillaje discreto, pero poderoso para resaltar sus facciones; mientras que para elevar la tendencia al siguiente nivel también apostó por un recogido en una coleta alta y con ondas, además de mucho volumen en el fleco para lograr el referente que inspiró su outfit. Finalmente, un paliacate azul en el pelo marcó la diferencia en su estilo tan chic.

Esmeralda Ugalde recibió halagos con este look. (Foto: IG @esmeoficial)

"Time to …" fue el mensaje con el que la conductora acompañó su publicación, aunque sus fans no dudaron en llenarla de halagos al aplaudir su belleza y reconocer su esfuerzo para conseguir el famoso "pin up girl". En la sección de comentarios se leen mensajes como "luces lindísima, una hermosa mujer muy juvenil", "hermosa", "me encantas", "te amo", "chulada de fotos" y "qué bonita".