Laura G se va de VLA, Kristal Silva llora desconsolada por su partida, así la despidieron sus demás compañeros

Desde hace varios días se anunció la salida de Laura G del programa matutino Venga la Algría, y fue la misma regiomontana quien confirmó que ya no estará en dicha producción a partir del próximo lunes 31 de julio, fecha en la que termina su contrato.

De acuerdo con la propia Laura G, ella tomó la decisión de no renovar su contrato con la televisora del Ajusco debido a que desea darse un descanso laboral para dedicarse a sus hijos y a su familia en general además de vacacionar por un tiempo.

Laura también reveló que aunque sabe los riesgos que corre al decirle adiós a este exitoso proyecto, tiene la esperanza que sus otros dos fuentes de trabajo le sean redituables, pues cabe recordar que es locutora en una estación de radio dedicada al regional mexicano y además tiene un emprendimiento.

La primera en despedirse de su gran amiga fue Kristal Silva quien pidió un tiempo aparte a la producción para poder dedicarle unas palabras en solitario a Laura G.

Entre lágrimas, Kristal confesó que cuando conoció a Laura G pensó que no iba a tener una muy buena relación con ella, pero al paso del tiempo, fe conociéndola más a fondo y supo quererla y admirarla tal y como es.

“estoy temblando, estoy triste, muy triste, me duele mucho tu partida, digo estoy muy feliz por ti, evidentemente se lo fregona y chingona que eres y afuera te va a ir increíble hagas lo que hagas, pero no verte de lunes a viernes me duele mucho y es que el día que te conocí dije ‘ay, no creo que me lleve muy bien con ella’, conforme pasó el tiempo aprendí de la mujer que eres me di cuenta de la fortaleza que tienes como mamá, como compañera, como mujer, sé que muchas de nosotras construimos la amistad aquí”, dijo Kristal Silva