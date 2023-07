Kylie Jenner reconoce una cirugía pero usuarios de redes la desenmascaran: FOTOS

Kylie Jenner, la magnate del maquillaje y figura de redes sociales, por fin aceptó uno de los rumores más comentados en Hollywood: en una declaración que ha dejado a muchos boquiabiertos, confirmó que ha recurrido a la cirugía plástica para aumentar su busto. Sin embargo, en redes sociales consideran que ha pasado muchas veces por el quirófano y estas son las apuestas más posibles.

Es considerada una de las más figuras del entretenimiento más hermosas. Foto: @kyliejenner / Instagram.

Esto causó mucho revuelo, pues ella había negado durante años haber pasado por un quirófano, en una entrevista más reciente con HommeGirls, Jenner reiteró que, aunque ha recurrido a retocarse los labios, siempre ha sido una persona segura de sí misma, lo cual en lugar de reconocimiento le había generado muchas críticas en redes sociales.

Así se veía en 2017. Foto: Twitter.

¿De qué cirugías acusan a Kylie Jenner?

Muchos creen que podría haber trabajado en otras partes de su cuerpo. Algunos cirujanos, según documento el Daily Mail, como Rod J. Rohrich, Kylie podría haberse retocado el mentón y los glúteos. También el doctor Tabasum Mir, un cirujano estético muy conocido, mencionó que según su experiencia, ella podría haberse sometido a un BBL (Brazilian Butt Lift o Levantamiento de Glúteo Brasileño) y una rinoplastía.

En 2020 incluso se veía con más curvas. Foto: @kyliejenner / Instagram.

Las especulaciones sobre los cambios en su figura han sido una constante en su vida pública y hasta ahora, la empresaria de 25 años siempre había insistido en que su voluptuoso busto era producto de su genética. Además, en una entrevista con Paper Magazine en 2019, Jenner desmintió tales afirmaciones, insistiendo que solo había recurrido a inyecciones en los labios y alegando que un buen maquillaje y los rellenos pueden hacer maravillas.

En 2011, incluso parecía una persona diferente. Foto: Twitter.

Kylie Jenner, ¿aceptó la verdad?

La revelación sobre el aumento de busto, antes de dar a luz a su primera hija, Stormi, en febrero de 2017. "Uno de los mayores conceptos erróneos sobre mí es que era una niña insegura y me operaron tanto para cambiar toda mi cara, lo cual es falso.. Siempre me amé a mí misma, todavía me amo a mí misma", aclaró en el último programa de The Kardashians.

Sin duda alguna ha cambiado mucho, así se veía en 2014. Foto: Twitter.

Ahora se dijo arrepentida de esa decisión: "Recomendaría a cualquiera que esté pensando en ello que espere hasta después de los niños", agregó la madre de dos hijos, el último de ellos tenido en 2022. Sin embargo, en Internet consideran que ha recurrido a más intervenciones que sólo rellenos de labios y operación de busto.

Así se ve en la actualidad. Foto: @kyliejenner / Instagram.

SIGUE LEYENDO...

El comentario de Megan Fox por el que se convirtió en el centro de atención de Internet