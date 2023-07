Así se vería Kylie Jenner de "viejita", según el filtro de TikTok

En TikTok se ha vuelto tendencia un filtro de “Inteligencia Artificial” que muestra cómo se verán las personas cuando sean mayores, prácticamente todos los usuarios lo han puesto a prueba y la empresaria y socialité Kylie Jenner no se podía quedar atrás y mostró a sus más de 54 millones de seguidores cómo se vería cuando envejezca, lo cual desató una oleada de reacciones de todo tipo.

Es de las figuras más relevantes de Internet en la actualidad. Foto: @kyliejenner / Instagram.

Kylie, conocida por su imperio de cosméticos y su presencia en el programa "The Kardashians" compartió el video en el que se ve a sí misma con y sin el filtro de envejecimiento y rápidamente aseguró: "No me gusta, no me gusta en absoluto", comentó, mientras reía.

Así se ve en la actualidad. @kyliejenner/ TikTok.

¿Cuántos años tiene Kylie Jenner?

En la actualidad la también modelo tiene 25 años, pero en el clip luce al menos 30 años más grande, pues luce con arrugas, piel flácida y bolsas debajo de los ojos. Sus fans no tardaron en reaccionar y muchos comentarios que recibió eran negativos, pues le recordaron que gracias a su fortuna, tiene la capacidad de "arreglar" cualquier cambio que el tiempo pueda traer. Algunos incluso afirmaron que ya ha recurrido a varios procedimientos cosméticos y seguramente lo volverá a hacer.

Así se vería, según el filtro. Foto: @kyliejenner/ TikTok.

Sin embargo, no todos los comentarios fueron críticos, algunos expresaron su apoyo, asegurándole a Kylie que envejecerá como un buen vino: "Todavía te ves bien, no tengas miedo", escribió una persona y otros elogiaron su belleza, independientemente del paso del tiempo.

Hubo fans que la defendieron. Foto: @kyliejenner / Instagram.

¿Kylie se ha operado?

A pesar de las afirmaciones de los fanáticos de que Kylie ha "arreglado" su rostro con cirugía, ella ha insistido en que solo ha recurrido a inyecciones; en una entrevista con Paper Magazine en 2019, Jenner negó haberse sometido a procesos estéticos e insistió en que un buen maquillaje y los rellenos pueden hacer maravillas. Y en una entrevista más reciente con HommeGirls, Jenner reiteró que, aunque ha recurrido a retocarse los labios, siempre ha sido una persona segura de sí misma.

Asegura que sólo se rellena los labios. Foto: @kyliejenner / Instagram.

SIGUE LEYENDO...

Tunden a Fran Drescher, presidenta del sindicato de actores, por viajar a Italia y su foto con Kim Kardashian