Silvia Pinal: ¿qué se sabe sobre su estado de salud hoy 24 de julio?

Este lunes 24 de julio trascendió en los medios nacionales que la primera actriz Silvia Pinal se encontraba en un estado de salud grave al reportar que se encontraba con la presión baja y con los niveles bajos de energía, ante esta información, la familia Pinal Guzmán compartió un comunicado aseguran que Silvia Pinal se encuentra bien.

En el texto se detalló que la actriz del cine de oro mexicano hasta convivió con su nieto durante el fin de semana en una dinámica familiar en su casa a donde varios miembros de su familia llegaron.

Preocupa salud de Silvia Pinal

Fue durante la reciente entrega de los Premios Bravo de la Asociación Rafael Banquells, fundada por la actriz Silvia Pinal, que la apariencia de la actriz preocupó a sus fanáticos. Y es que medios presentes informaron que ante el alboroto por su llegada comenzó a sentirse mal debido a una baja de presión y requirió de varias horas para estabilizarse.

Fanáticos y celebridades indicaron que en la entrevista que Pinal dio para el programa “Venga la Alegría”, la actriz ya se mostraba sin energía, que hablaba lento y algunas de las preguntas no logró entenderlas del todo. Por ello, pidieron a la familia dejarla descansar y no exponerla a situaciones de estrés o exhibir su estado de salud.

“Tú sabes el amor y cariño que le tengo, pero nunca la había visto tan mal. No hilaba, no quería contestar, estaba encorvada, me da mucha tristeza (…) Ya no la deberían de sacar a esos lugares, pero cada quien”, indicó el periodista de espectáculos Juan José “Pepillo” Origel durante el programa “Con Permiso”.

