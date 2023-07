Nicola Porcella enseña de más por pesada broma de Wendy Guevara, le llueven críticas

La amistad que lograron formar Nicola Porcella y Wendy Guevara en “La Casa de los Famosos México” los ha llevado a ser dos de los participantes más fuertes y queridos del programa; sin embargo, las recientes declaraciones y estrategias han generado molestia entre los fanáticos del actor que esta vez se lanzaron contra la influencer por una pesada broma por la que él mostró de más.

Todo ocurrió la noche del domingo luego de la gala de eliminación de la que Nicola Porcella resultó victorioso dejando fuera a Apio Quijano, como una manera de “celebrar” su regreso la integrante de “Las Perdidas” le bajó el pantalón en medio de la sala y le arrancó la playera. Aunque el conductor peruano le pidió que se detuviera, ella continuó hasta dejarlo completamente desnudo.

Wendy Guevara recibe críticas por "broma" a Nicola Porcella. Foto: Captura de pantalla TW

@2402fs

“La Barby” Juárez y Sergio Mayer observaron entre risas la escena desde la cocina y una vez que Porcella logró salir corriendo al cuarto fue Emilio Osorio quien se burló de él. Aunque algunos fans en redes sociales señalaron que es la forma en la que realizan bromas entre ellos, otros puntualizaron en que no es la primera vez que le hacen bromas y aseguraron que esta vez la influencer fue muy lejos.

“Mayer no traga el brillo de Nicola ni las risas cuando él no las protagoniza”, “De verdad no me gusta que hagan eso, creo que ya se está pasando”, “El viejo no soporta”, “El precio que tienen que pagar algunos para que los empiedren y así subir el rating”, “Así se llevan, relax” y “Creo que ya raya en lo vulgar y lo grotesco, a mi parecer denigrante”, fueron algunos de los comentarios.

Bromas a Nicola Porcella en LCDLF México

Esta no es la primera vez que Wendy Guevara le hace una broma a Nicola Porcella, pues en otras ocasiones también han estado involucrados Emilio Osorio y Apio Quijano, quien este domingo se convirtió en el primer eliminado del cuarto Infierno luego de varias semanas de estrategias.

En una ocasión, mientras el exparticipante de “Guerreros 2020” se encontraba en la regadera la también modelo y el hijo de Niurka Marcos irrumpieron para abrir la puerta, por lo que las cámaras captaron el momento preciso en el que se le puede ver desnudo.

Nicola Porcella también ha mostrado de más durante el programa, aunque fue aquella en la que la producción mostró por accidente una escena del baño donde el actor estaba sin ropa y la toalla no lo cubrió por completo. Lo que significó un momento bochornoso para Cecilia Galeano y Mauricio Garza que estaban ante las escenas en pleno programa.

SIGUE LEYENDO:

La Casa de los Famosos México | Wendy se sincera con Nicola, le dice que lo quería fuera: "me tienes harta"

"Traición": Wendy Guevara se posiciona en contra de Nicola Porcella en La Casa de los Famosos México